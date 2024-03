Nach Brand in Senioreneinrichtung im Kreis Kleve Wie sicher sind unsere Seniorenheime?

In einer Pflegeeinrichtung für in erster Linie psychisch kranke Manschen in Bedburg-Hau ist am Montagmorgen in einem Patientenzimmer ein verheerender Brand ausgebrochen. Vier Bewohner starben, 24 Menschen wurden verletzt. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen fahrlässiger Brandstiftung. Stand heute gehen die Ermittler davon aus, dass eine glühende Zigarette Brandauslöser gewesen sein könnte.