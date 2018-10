Serie zum Novemberpogrom in der Region Kempen

Serie : „Spontane Aktion“ war gut vorbereitet

Am 10. November 1938 um 10 Uhr wurde die Kempener Synagoge an der Umstraße niedergebrannt. Foto: Kreisarchiv Viersen

Kempen 10. November 1938 – in diesem Jahr vor 80 Jahren. Auch in unserer Region werden die Synagogen niedergebrannt. SA- und SS-Leute, in einigen Fällen auch Polizisten, demolieren die jüdischen Wohnungen und Geschäfte, verhaften die jüdischen Männer zum Transport ins KZ. Wie konnte es dazu kommen? Was ist damals im Einzelnen geschehen? Die Zusammenhänge sind komplex. Blenden wir zurück.

Von Hans Kaiser

Wahrscheinlich, um die Welt auf das Leid seiner jüdischen Familie in Polen aufmerksam zu machen, streckt der 17-jährige Herschel Grynspan am 7. November 1938 in Paris den deutschen Diplomaten Ernst vom Rath mit fünf Schüssen nieder. Seine Tat liefert den Nationalsozialisten den willkommenen Vorwand für eine „Vergeltungsaktion“ gegen die verhassten Juden. Vom Rath war homosexuell und stand den Nazis durchaus skeptisch gegenüber. Aber nun wird er von deren Propaganda zum Märtyrer ihrer Bewegung aufgebaut, der Täter hingegen zur Symbolfigur einer Verschwörung des „Weltjudentums“ gegen das nationalsozialistische Deutschland.

Und die Bevölkerung hält still. Seit der nationalsozialistischen Machtergreifung hat eine raffinierte Propaganda die Köpfe bearbeitet: Die Juden seien gar keine Mitbürger, sondern Angehörige einer gefährlichen Rasse, also „Volksschädlinge“, „Parasiten“, „weltweite Verschwörer“, vielleicht sogar Verbrecher? Das sind Hetzparolen, an den Haaren herbeigezogen, aber viele glauben daran. Denn sie lassen Jahrhunderte alte Vorurteile wieder lebendig werden.

Als die Nachricht vom Tode Ernst vom Raths eingetroffen ist, hält der NS-Propagandaminister Josef Goebbels auf eine Weisung Hitlers hin eine aufpeitschende Hetzrede. Die anwesenden Nazi-Bonzen begreifen sofort, was von ihnen erwartet wird: Sie eilen an die Telefone, um Weisungen für „spontane Aktionen“ an ihre Dienststellen in ganz Deutschland durchzugeben. So trifft der Befehl, gegen die Juden aktiv zu werden, erst am Morgen des 10. November 1938 über die Geheime Staatspolizei Krefeld, abgekürzt: Gestapo, in der Kreisstadt Kempen ein. In einer eilig, aber umfassend vorbereiteten Aktion arbeiten die Kreisverwaltung, der Kempener Bürgermeister, die Ortspolizei und die paramilitärische Schlägertruppe der Nazis, die Sturmabteilung, abgekürzt: SA, eng zusammen.

Im Landratsamt an der Hülser Straße sitzt damals ein Verbindungsmann der Kreisverwaltung Kempen-Krefeld zur Geheimen Staatspolizei: der Regierungs-Oberinspektor Alexander Bürger. Heute, am 10. November, ist Bürger um acht Uhr bei Dienstantritt telefonisch von der Krefelder Gestapo informiert worden, dass „Demonstrationen gegen die Juden“ durch aufgebrachte Volksgenossen zu erwarten seien. In Krefeld-Mitte und im Ortsteil Linn brennten bereits die Synagogen. Die Polizei im Kreis Kempen-Krefeld habe ihrerseits die jüdischen Wohnungen nach Waffen, Devisen und nach Korrespondenz mit Feinden des Deutschen Reiches zu durchsuchen. Bürger schreibt eifrig mit. Kurz nach acht bestellt der Gestapo-Verbindungsmann den Befehlshaber der Kempener Schutzpolizei, den Polizeimeister Walter Rummler, zum Landratsamt und liest ihm seine Notizen vor. Er beauftragt den Polizei-Befehlshaber, den mitgeteilten Befehlen entsprechend seine Maßnahmen zu treffen. Auf seinem Motorrad kehrt Rummler zur Polizeiwache zurück. Die liegt damals im Haus Herfeldt, heute: Commerzbank, Engerstraße 48, das seit dem 1. Juli 1938 Rathaus ist, denn das alte Rathaus am Markt ist schon lange zu klein. Aber der Polizeimeister zögert, die „Vergeltungsaktion“ in Gang zu setzen. Ist das nicht Aufgabe der paramilitärischen Truppe der NSDAP, der SA?

„Sturmführer“ der Kempener SA-Männer ist damals Ernst Sipmann. 1937 ist er aus Solingen ans Kempener Arbeitsamt an der Wiesenstraße versetzt worden, das zur Zeit des Dritten Reiches als Stützpunkt der örtlichen SA dient. Etwa um 8.30 Uhr wird Sipmann vom Polizeimeister Rummler angerufen. Der Polizeichef fragt, was die SA zu unternehmen gedenke. Als der Sturmführer ihm antwortet, dass er von seinem zuständigen Vorgesetzten, dem Sturmbannführer Hans Gass aus Viersen, noch keine Befehle habe, beschließt der einsatzfreudige Polizeimeister, selbst die Initiative zu ergreifen und die Aktion unter der Leitung der Polizei durchzuführen. Alle im Arbeitsamt arbeitenden SA-Männer, ordnet er an, sollten sofort nach Hause gehen, ihre Uniform anziehen und zu einer Einsatzbesprechung für die „Judenaktion“ in die Polizeiwache an der Engerstraße kommen. Dann ruft Rummler, wie immer auf korrektes Vorgehen bedacht, seinen Vorgesetzten an, den Kempener Bürgermeister Gustav Mertens. Dass zur Vergeltung für den Tod vom Raths in Paris in ganz Deutschland die Synagogen brennen, hat der Bürgermeister bereits aus den Nachrichten im Rundfunk erfahren. Als Mertens von der bevorstehenden Aktion hört, bestellt er vorsichtshalber den Chef der Kempener Feuerwehr zu sich, den Brandmeister und Stadtinspektor Richard Totten, und gibt ihm die Anweisung, „falls tatsächlich Brände entstehen sollten, nicht die Synagoge zu löschen, aber die umstehenden arischen Häuser“.

In der Polizeiwache an der Engerstraße sind mittlerweile fünf SA-Männer eingetroffen. Gerade hält der Polizeichef Rummler mit seinen fünf Beamten die tägliche Frühbesprechung ab. Aber heute ist das Thema nicht alltäglich: Rummler trägt seine Gestapo-Anweisungen zur Judenaktion vor, wie sie ihm der Oberinspektor Bürger übermittelt hat. Er erklärt den SA-Männern und seinen Polizisten, worum es geht: „Es wird aufgeräumt, aber anständig, nicht so zärtlich!“ Mit dem „Aufräumen“ ist die Durchsuchung der jüdischen Wohnungen und Geschäfte nach Material einer jüdischen Verschwörung gegen das deutsche Volk gemeint. Wie sich bald zeigen wird, fassen der Polizeihauptwachtmeister Ludwig Oberdieck und zwei oder drei SA-Männer diese Formulierung als Freibrief für Zerstörungen auf. Rummler fügt hinzu, gegen Plünderer sei streng vorzugehen, Personenschäden seien zu vermeiden. Schließlich soll er noch bemerkt haben: „Und zum Schluss soll die Synagoge brennen.“ Der Polizeimeister rechnet damit, dass an die 25 männliche Juden zu verhaften sein werden. Weil seine fünf Männer ihm dafür nicht ausreichend erscheinen, teilt er jedem Polizisten einen SA-Mann zur Verstärkung zu. Dann, etwa um neun Uhr, verlässt man die Wache zur Durchsuchung der jüdischen Wohnungen und Geschäfte. Rummler trifft auf seinem Motorrad an der Feuerwache Umstraße ein, um sich zu vergewissern, ob dort wie befohlen der Fahrer des Feuerwehrwagens, Franz Palm, bereit steht. Die Synagoge liegt gleich um die Ecke. Von hier aus rollt der Polizeimeister zu verschiedenen Stellen los, um zu sehen, ob auch alles befehlsgemäß durchgeführt wird.