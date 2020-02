Unser Verein : Karnevalisten werben um Nachwuchs

Der Rosenmontagszug findet in Kempen nur alle drei Jahre statt. Am 24. Februar ist es wieder soweit. Foto: Kaiser, Wolfgang (wka)

Mit Altweibertreiben, Kostümball, jeckem Frühschoppen und dem Rosenmontagszug geht der Kempener Karnevals-Verein 1914 in die närrische Zeit. Erstmals können Tickets für den Kostümball auch online bestellt werden.

Über Mangel an Terminen kann sich Heinz Börsch derzeit nicht beklagen. Der Terminkalender ist prall gefüllt und das ist nicht weiter verwunderlich. Als Geschäftsführer und Präsident vom Kempener Karnevals-Verein (KKV) und selbst mit einer ordentlichen Portion Humor versehen, stellt die fünfte Jahreszeit für ihn die Termin-Hochzeit dar. Wie verbunden Börsch dem KKV ist zeigt er schon beim Nummernschild. KK-V sind die Buchstaben seines Kennzeichens.

Der KKV selber kann auf das Jahr 1914 als Gründungsjahr blicken. Kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges zog der erste Narrenzug durch Kempen. Prinz Jakob I. (Meiners) führte sein jeckes Volk an. 1934 trat Prinz Johannes I. (Schumacher) an. Ein Jahr später war es Prinz Karl I. (Pielen), dem dann 1939 Prinz August I. (Luyten) folgte.

„Mister Karneval“: Heinz Börsch ist Ex-Prinz, Geschäftsführer und Präsident des Kempener Karnevals-Vereins (KKV). Foto: Norbert Prümen

Info Diese Veranstaltungen organisiert der KKV 20. Februar, 11.11 Uhr: Altweibertreiben im Zelt auf dem Buttermarkt mit Stimmungsband „Sang- und klanglos Havert“. Eintritt: drei Euro (nur am Zelteingang sind Einlassbändchen erhältlich) 22. Februar, 20 Uhr: Kostümball im Festzelt an der Otto-Schott-Straße. Eintritt: 15 Euro 23. Februar, 11.11 Uhr: Frühschoppen im Zelt auf dem Buttermarkt mit DJ Stephan und der Cover-Band „De Kloetschköpp“ Eintritt frei. 24. Februar, 12.11 Uhr: Rosenmontagszug, Zugbeginn ab Peterturm in Richtung Innenstadt. Zeitgleich startet die Zugparty im Zelt auf dem Buttermarkt mit Zugkommentierung. Eintritt frei. Dem Zug schließt sich die Abschlussfete im Festzelt Otto-Schott-Straße an. Eintritt drei Euro (Tageskasse), 1,50 Euro (Vorverkauf für Zugteilnehmer).

Den Drei-Jahres-Rhythmus beim Rosenmontagszug gab es seinerzeit noch nicht. Der wurde erst 1965 eingeführt, wobei überliefert ist, es habe daran gelegen, dass so viele Beamte in Kempen beheimatet gewesen wären. Ihnen hätte man es nicht zumuten können, jedes Jahr einen Prinzen zu stellen. Prinz Bernhard I. (Messing) war so 1965 der erste Prinz, der eine ordnungsgemäße dreijährige Amtszeit antrat.

„Leider liegen uns nur wenige Dokumente aus der Vergangenheit, insbesondere die eigentliche Entstehungsgeschichte, vor“, sagt Börsch. Daher ist der KKV immer auf der Suche nach Bürgern, die alte Unterlagen in Form von Fotos, Dokumenten oder Zeitungsartikeln haben. Man ist dankbar für jedes Stück, das die Geschichte des Kempener Karnevals dokumentiert.

Umso wertvoller ist daher auch die Anzeige aus dem Gründungsjahr, die den Rosenmontagszug am 23. Februar 1914 mit 16 Prunkwagen, sechs Musikchören, mehreren Reiter- und Festgruppen sowie großem humoristischen Karnevalstrubel und Freikonzerten“ für 14 Uhr ankündigt. „Sensationell imposante Darstellungen, Kempens größtes Ereignis der Alt- und Neuzeit“, mit diesen blumigen Worten wird der erste närrische Lindwurm unter der Zugidee „Ich weiß nicht, was soll es bedeuten“ mit dem Motto „Tiet sott!“ beschrieben. In weiteren Zeitungsartikeln heißt es, dass Tausende von Besuchern am Rand der Zugstrecke standen und die Getränkevorräte der Kempener Gaststätten teilweise leer getrunken wurden.

Als ältester Karnevalsverein in Kempen ist der KKV heute eine Art Dachorganisation, die mehrere Veranstaltungen organisiert. Dazu gehören unter anderem das Altweibertreiben, der Kostümball, der Frühschoppen, der alle drei Jahre stattfindende Rosenmontagszug samt Zugabschlussfeste sowie die Suche eines Prinzenpaares inklusive dessen Inthronisation und Begleitung während der Session.

Börsch selbst kam über seine verstorbene erste Frau zum Karneval. „Sie war in der Tanzgruppe des Turnvereins Kempen und dadurch im Karneval aktiv. Entsprechend habe ich die Sitzungen mitbesucht“, erzählt er. 1988, nach der Sitzung von Kolping, trat Prinz Rudi III. (Körvers) an ihn heran und fragte Börsch, ob er nicht Lust hätte, Prinz zu werden. Börsch hatte, seine Frau fand die Idee ebenfalls gut und so führten von 1989 bis 1991 Prinz Heinrich I. und Prinzessin Bianca-Marie I. das jecke Kempener Volk an.

Börsch trat danach dem Komitee des KKV bei und wünschte sich eine Position, wo er etwas „für den Karneval bewegen konnte“, wie es der Kempener beschreibt. Eigens für ihn wurde die Satzung geändert, denn einen Geschäftsführer-Posten gab es bis dato nicht. Zudem übernahm er seinerzeit kommissarisch das Amt des Präsidenten und ist es bis heute geblieben. „Unser Vorstand funktioniert hervorragend. Alle machen mit“, lobt Börsch.

Trotzdem besteht der Wunsch, das Komitee zu erweitern und zu verjüngen. Nachwuchs ist daher willkommen. Der KKV hat aktuell mehr Senatoren als Komiteemitglieder und das soll sich ändern. „Wer dem Komitee angehört, glänzt aber nicht nur im Frack auf der Bühne. Anpacken in allen Bereichen ist angesagt. Dazu gehören auch der Zeltaufbau samt Einrichtung und das Dekorieren. Dessen sollte sich jeder bewusst sein“, sagt Börsch.