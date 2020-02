Mensch & Stadt - Unser Verein: Heideröslein : Beim Rosendrehen an Karneval gedacht

St. Hubert Es muss nicht immer ein Karnevalsverein sein, der für viel Spaß und Unterhaltung in der närrischen Zeit sorgt. Dass es auch anders geht, zeigt die Straßengemeinschaft Heideröslein. Seit 66 Jahren feiert sie Karneval.

Die Entstehungsgeschichte der Straßengemeinschaft Heideröslein beginnt 1953 beim Rosendrehen für die Goldhochzeit des Ehepaares Lehnen, die in der Heide wohnen. Bei der gemeinschaftlichen Arbeit kommt die Idee auf, eine Straßengemeinschaft zu gründen. Das ist nach der Goldhochzeit dann auch der Fall. Die Gründungsfeier findet mit 68 Anwohnern in der Garage der Familie Hotz statt.

Die Karnevalsparty „Danz on Dollerei möt de Hei“ der Straßengemeinschaft Heideröslein startet am Samstag, 15. Februar, um 19.11 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) im Forum, Hohenzollernplatz 19 in St. Hubert. Der Eintritt kostet zehn Euro. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Gärtnerei von den Bloemen, bei Frank Leenen sowie bei Karin Schubert.

Die ersten Karnevalsaktivitäten lassen nicht lange auf sich warten. Schon ein Jahr später feiert die Straßengemeinschaft zum ersten Mal miteinander Karneval. Die nachfolgenden jecken Veranstaltungen finden einen so großen Anklang, dass man 1962 beschließt, es einmal mit einer Karnevalssitzung zu versuchen. Etliche Mitglieder der Straßengemeinschaft sind in anderen karnevalistischen Vereinen aktiv. Und der Wunsch nach einer eigenen närrischen Sitzung ist groß. Im Saal von Tieves in Escheln findet die erfolgreiche Premiere statt. Man zieht in die Gaststätte „Waldschenke“ im Schadbruch um. Doch die Räume sind dort ebenfalls zu klein. Aus Platzmangel wechselt die Straßengemeinschaft ins St. Huberter Forum.