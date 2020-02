Freundes- und Förderkreis der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist : Für Kempener Senioren Gutes tun

Kempen Gleich zwei Kempener Senioreneinrichtungen unterstützt der Freundes- und Förderkreis der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist. Der Verein wurde einst vom Chefarzt der Inneren Abteilung des Krankenhauses ins Leben gerufen, um das Hospital zu unterstützen. Nach der Privatisierung des Krankenhauses engagiert sich der Förderkreis heute für das Von-Broichhausen- Stift und das St.-Peter-Stift.

„Der Gedanke, Gutes zu tun, das über lange Zeit wirkt, ist unsere Antriebsfeder.“ Diese Aussage von Elisabeth Seyrich trifft den Kern des Engagements des Freundes- und Förderkreises der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist, dessen Vorsitzende die Kempenerin ist. Alles, was der FFK – so die Abkürzung des Vereins – unternimmt, kommt dem Von-Broichhausen-Stift und dem St.-Peter-Stift zugute und macht den Senioren das Leben nicht nur schöner, sondern vor allem angenehmer und leichter.

So schaffte der Verein unter anderem eine mobile Zahnarztpraxis an, die beide Einrichtungen nutzen. „Für die Senioren ist es oftmals ein Problem, wenn ein Zahnarztbesuch ansteht. Es ist nicht nur die Fahrt zum Zahnarzt, sondern auch das Erreichen der Praxisräume an sich. Gerade wer bettlägerig oder auf den Rollstuhl angewiesen ist, hat es schwer. Mit der mobilen Praxis umgehen wir das“, sagt Elisabeth Seyrich. So wurden auch Untersuchungsgeräte wie ein EKG und ein Sonografiegerät gekauft, die den in die Häuser kommenden Ärzten Untersuchungen ermöglichen, für die ein Bewohner sonst mit erheblichem Aufwand die Senioreneinrichtung verlassen müsste.