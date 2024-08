Kempener Baudenkmäler Woher die Alte Schulstraße ihren Namen hat

„Schulstraße“? Wo kommt der Name her? Eine Schule hat es an dem Gässchen nie gegeben. Möglicherweise lag hier das Gebet- und Unterrichtshaus der jüdischen Gemeinde, das am Niederrhein „Jiddeschul“ genannt wurde. In der Tat war die schmale Straße, gerade mal vier Meter breit, an beiden Enden gut zu verbarrikadieren, wenn in der Stadt wieder einmal Pogromstimmung gegen die Juden aufkam, und das war in der Kempener Geschichte einige Male der Fall.