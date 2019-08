Serie: Die neue Kultursaison in Kempen (5) : Jazz ist jüngstes Kind im Gesamtprogramm

Kempen Die Konzerte dieser Reihe finden in der Paterskirche oder im „Haus für Familien – Campus“ statt.

Die Jazz-Reihe ist sozusagen das jüngste Kind im Kulturprogramm der Stadt Kempen. Sie erfreut sich aber zunehmender Beliebtheit. Die Konzerte finden entweder in der Paterskirche im Kulturforum Franziskanerkloster an der Burgstraße oder im großen Saal im „Haus für Familien – Campus“ am Spülwall in Kempen statt.

Am Donnerstag, 21. November, kommt um 20 Uhr ein Solist nach Kempen. Yannick Delez ist in der Schweiz und in Deutschland zu Hause. Der Pianist absolvierte seine Ausbildung in Lausanne in der Schweiz. Mittlerweile lehrt er dort selbst an seiner früheren Hochschule. Neben seiner solistischen Tätigkeit hat er auch in mehreren Ensembles mitgespielt. Sein Gastspiel in Kempen findet in der Paterskirche statt.