Serie 725 Jahre Stadtrechte für Kempen (30) : Eine Stadt im Aufschwung

Blick vom Burgring auf das alte Postamt, Moorenring 2. Das Jugendstilgebäude, 1898/99 errichtet, lag zwischen Moorenring und Spülwall, mit der Frontfassade parallel zur Thomasstraße. 1978 wurde es im Rahmen der Grüngürtel-Freiräumung abgebrochen. Foto: Fotoarchiv Werner Beckers

Kempen Es geht aufwärts mit Kempen. Seit den 1870er-Jahren gewinnt die Entwicklung der Stadt an Schwung. Mit der Thomasstraße wird ein Zugang vom neuen Bahnhof zur Stadt geschaffen. Gas, Wasser und Strom kommen, ein Stadtbad wird gebaut. Der Erste Weltkrieg beendet die „gute, alte Zeit“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hans Kaiser

Mit Volldampf in die neue Zeit! Seit 1863 hat Kempen einen Bahnhof, aber dem fehlt ein rascher Zugang zur Stadt. Deshalb bricht man 1866/67 eine Lücke durch die dem Bahnhof gegenüberliegende Stadtmauer und legt eine neue Straße an, die von der Bahn zur Tiefstraße läuft. Dabei werden die Stallungen und Scheunen der Vorburg abgebrochen und 1868 auch der baufällige Turm des äußeren Burgtores. Die Kempener nennen die neue Verbindung voller Stolz „Bahnhofsstraße“.

Der Bau der neuen Straße räumt den nordöstlichen Teil der Stadt auf. Ein uralter Abwassertümpel, der in den Gärten vor der Burg lag und „die Spül“ hieß, wird nun beseitigt. Zurück bleibt der nach ihm benannte Spülwall. 1871 erhält die Bahnhofsstraße den Namen Thomasstraße: Wer vom Bahnhof die Stadt betritt, soll an ihren größten Sohn erinnert werden. Wohl kein Zufall, dass das in dem Jahr geschieht, in dem der Todestag des Thomas von Kempen sich zum 400. Mal jährt. Zudem ist damals ja in der Burg, an der die Straße vorbeiführt, das nach Thomas benannte Thomaeum untergebracht.

Info Serie mit Texten des Historikers Hans Kaiser Die Stadt Kempen hat in diesem Jahr das 725-jährige Jubiläum der Verleihung der Stadtrechte im Jahre 1294 gefeiert. Der Kempener Historiker Hans Kaiser hat für eine Serie in unserer Zeitung wichtige Etappen und Begebenheiten aus der Geschichte Kempens zusammengetragen. Im kommenden Jahr sollen seine Texte in einem Buch erscheinen.

Die neue Straße ist auch beleuchtet, da ist Kempen Spitzenreiter. 1810 hat die französische Verwaltung im Ort als einem der ersten am Niederrhein eine geregelte Straßenbeleuchtung eingeführt. 1852 brennen 52 mit Rübenöl gespeiste Laternen; eimerförmige Monstren, die an einem quer über die Straße gespannten Seil baumeln. Dann, am 22. Dezember 1863, nimmt die Stadt schräg gegenüber vom Bahnhof ein Gaswerk in Betrieb. Dessen Bau stieß zunächst auf Schwierigkeiten. Beleuchtung, die die Nacht zum Tage mache, sei ein Eingriff in die Ordnung Gottes, ließ die Geistlichkeit verlauten. Und die Obrigkeit meinte, helles Licht gefährde die Sittlichkeit. Es bestärke die Trinker, dem Alkohol zuzusprechen, und mache die Diebe mutiger. Trotzdem leuchten zu Weihnachten 1863 in Kempens Straßen die ersten fünfzig Gaslaternen. 1890 sind es schon 129.

Schön wär’s, wenn Kempen über fließendes Wasser aus dem Hahn verfügte. Bis jetzt haben in der Stadt 25 Pumpen, von den Nachbarschaften gewartet, das notwendige Nass gefördert. So geht man an den Bau eines Wasserwerks. Fünf Probebohrungen lassen das Gelände an der Hülser Straße am geeignetsten erscheinen. Am 10. Januar 1906 geht das Werk in Betrieb. 1928 wird für 60 Jahre die Gemeinde Oedt angeschlossen. Aber – wohin mit dem Abwasser? Bis jetzt standen die tiefer gelegenen Straßen nach starken Regenfällen unter Wasser. 1892 beginnt die Stadt mit dem Kanalbau. Bis zur Fertigstellung an allen Straßen vergehen zwei Jahrzehnte.

Und dann ist da diese etwas unheimliche moderne Energiequelle, der elektrische Strom. Bei der Wahl zwischen dem Bau eines eigenen E-Werks und dem Anschluss an die Überlandzentrale des RWE entscheidet die Stadt sich für die zweite Möglichkeit. Drei Transformatorenstationen werden zunächst errichtet, ein unterirdisches Kabelnetz wird verlegt. Am 3. Dezember 1914 brennt in Kempen zum ersten Mal das elektrische Licht.

1879 werden die alten, noch aus der französischen Zeit stammenden Friedensgerichte beseitigt; Kempen wird Sitz eines Amtsgerichts. Das kommt erstmal auf dem Kirchplatz in der 1864 errichteten Mädchenschule unter. Die Mädchen ziehen um in das alte Hospital an der Ölstraße, den heutigen Annenhof. Dort sind sie herzlich schlecht untergebracht – bis sie 1891 am Hessenring ein neues Schulhaus bekommen. Ein Jahr später zieht das Amtsgericht in sein heutiges Gebäude, ebenfalls am Hessenring, an der Ecke zur Wiesenstraße. Auf der entsteht ein Gerichtsgefängnis, eine Filiale der Strafanstalt Anrath. Mit zwei Doppel- und 36 Einzelzellen für eine Höchstzahl von 40 Männern und vier Frauen. Die Gefangenen haben einen Zehn-Stunden-Arbeitstag mit Schreinerarbeiten und dem Flechten von Stuhlsitzen.

Sie sind menschlich gewesen, die Richter am königlich-preußischen Amtsgericht Kempen. Wie der Gerichtsrat Karl Büttgenbach, in Kempen seit 1906. Hier ist er Mitglied im Promi-Verein Kasino und dort wegen seiner guten Weinzunge geschätzt, war er doch vorher Richter in Königswinter. Er ist zuständig für den Ankauf der Weine und ihre Prüfung. Die Weinprobe erledigt er mit Hilfe von zwei Gefangenen. Die tragen die gelieferten Flaschen in den Keller, wo der Experte seines Amtes waltet. Eines Tages, nach reichlich geleisteter Arbeit, ist Büttgenbach, als er aus dem Keller an die frische Luft kommt, gehunfähig. Da haken ihn seine beiden Gehilfen links und rechts unter, liefern ihn bei seiner nicht sehr erfreuten Gattin an der Wachtendonker Straße ab und trollen sich dann – ohne Aufsicht und ohne Aufsehen zu erregen – brav ins Gefängnis zurück. Biedere Zeiten!

Bleibt noch der Brief- und Paketverkehr. Der wird zunächst durch Fußboten erledigt. 1818 bekommt Kempen an der Peterstraße/Ecke „Postgasse“ ein Postwärteramt, von wo viermal die Woche ein Briefbote die Post nach Krefeld bringt – und sie dort abholt. 1825 wird das Amt zu einer „Postexpedition“ befördert, nun marschiert der Bote täglich los. Ab 1836 wird die Fußbotenlinie Kempen-Krefeld durch eine Postkutsche ersetzt; die fährt zweimal in der Woche morgens um fünf in Kempen ab und nachmittags ab 15 Uhr zurück von Krefeld. Weitere Linien über Straelen nach Venlo, nach Süchteln und Viersen folgen. Die letzte Kutschfahrt in der sechssitzigen Chaise findet 1902 statt. 1876 wird die Postexpedition, mittlerweile im Haus Basels an der Neustraße, in das barocke Treppengiebelhaus am Markt 6, heute Optik Pleines, verlegt. Im April 1899 bezieht die Post einen stattlichen Neubau am Spülwall – an der Ecke Moorenring/Thomasstraße. Ein Jugendstilgebäude, das 1978 abgerissen wird. Der Nachfolgebau gegenüber, auf der anderen Seite des Moorenrings, wirkt im Vergleich zu dem abgerissenen Post-Schlösschen so schlicht, dass die Bevölkerung ihn „Postkasten“ nennt.

Der sehr äußerliche Glanz des wilhelminischen Kaiserreichs mit seinem Militarismus, mit seinem Drang nach deutscher Weltgeltung und einem mächtigen Kolonialreich hat schließlich auch die erzkatholische Kreisstadt Kempen in seinen Bann gezogen. Aber es hat lange gedauert, bis die Abneigung gegen die protestantisch-preußische Regierung sich hier in Begeisterung für das Haus Hohenzollern wandelte. Eine Hinwendung zum Preußischen Staat, zum Kaiserreich vollzieht sich dann vor allem durch die allgemeine Wehrpflicht. Die jungen Männer aus Kempen müssen drei Jahre zur Armee. Auf Urlaub daheim sind sie in ihrer schmucken Montur der Schwarm der Mädchen und der Stolz der Eltern. Nur wer damals als Soldat gedient hat, gilt als „ganzer Mann“. Der Stolz auf das Militär, auf die „schimmernde Wehr“ des Vaterlands, baut in der Kreisstadt allmählich ein starkes Nationalbewusstsein auf.

Seinen Höhepunkt erreichte der Hohenzollern-Hype in Kempen, als Kaiser Wilhelm II. und seine Frau Auguste Viktoria am 27. Februar 1906 ihre silberne Hochzeit feierten. Das gab den Anstoß zur Errichtung einer städtischen Badeanstalt an der Burgstraße, die den Namen „Hohenzollernbad“ erhielt. Aber erst am 1. August 1918 nahm das Bad seinen vollen Betrieb auf. Ein Krieg hatte die Fertigstellung verzögert.

Der Spülwall in der Kempener Altstadt mit den 1978 abgebrochenen Fachwerkhäusern um 1950. Foto: Nachlass Walter Schenk

Wasserturm und Pumpstation, von der Grefrather Firma Peter Heinrich Schmitz erbaut, an der Hülser Straße. Foto: Fotoarchiv Werner Beckers

Das Amtsgericht am Hessenring, 1892 errichtet und 1905 erweitert, betreute den Gerichtsbezirk von Tönisberg bis Wachtendonk, Herongen und Oedt. Foto: Fotoarchiv Werner Beckers

Das ehemalige Hohenzollern-Bad an der Burgstraße in Kempen: Es wurde 1974 abgerissen. Foto: Nachlass Karl Wolters