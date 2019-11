Serie 725 Jahre Stadtrechte für Kempen (25) : Kempen unter preußischer Herrschaft

Unter der preußischen Verwaltung wurde der alte Hülser Weg zu einer Chaussee ausgebaut, zur Hülser Landstraße, hier 1912. Rechts die Schornsteine der Seidenweberei Birks. Foto: Kreisarchiv Viersen

Kempen Unter der preußischen Verwaltung bricht für Kempen eine lange Friedenszeit an. Aus den östlichen Kernländern werden Beamte in die Kreisstadt versetzt und bilden hier eine evangelische Gemeinde. Ab 1841 entstehen zur Förderung der Wirtschaft Überlandstraßen.

Von Hans Kaiser

1815: Kempen im Umbruch. Die Franzosen-Herrschaft ist zu Ende, am 14. März 1814 sind die von den bisherigen Behörden geführten Amtssiegel von den neuen preußischen Machthabern einkassiert worden. Die bis dahin obligatorischen Napoleon-Büsten und -Bilder wandern aus dem Rathaus auf den Speicher. Ja, der Niederrhein gehört ab nun zum Königreich Preußen. Dessen Banner mit dem schwarzen Adler weht über ihm, bis 1946 die preußische Rheinprovinz in dem neu geschaffenen Land Nordrhein-Westfalen aufgehen wird.

Nachdem am 5. April 1816 die Gründung des preußischen Kreises Kempen erfolgt ist, kommt es zur ersten kommunalen Neugliederung in der Region. Um die Verwaltungskosten zu reduzieren, werden kleinere Gemeinden zu größeren zusammengelegt. Das führt mitunter, weil die Kommunen trotz offiziellem Zusammenschluss möglichst selbstständig bleiben wollen, zu komplizierten Verwaltungsgebilden. So bildet Kempen jetzt mit Schmalbroich eine Gesamt-Gemeinde unter einem Gesamt-Bürgermeister mit eigenem Rat. Ihm gehören acht Vertreter der Stadt, vier aus Schmalbroich an. Aber: Zusätzlich gibt es noch zwei verschiedene kommunale Räte und zwei separate Ortsbürgermeister. Am 1. April 1859 trennen sich dann Kempen und Schmalbroich, aber die Stadt und die Landgemeinde bleiben in einer Verwaltungsunion verbunden. Das heißt: Die für Schmalbroich zuständige Verwaltung sitzt weiterhin im Stadt Kempener Rathaus. Schmalbroich verfügt auch künftig über einen eigenen Bürgermeister und Rat. 1970 wird es im Zuge einer zweiten kommunalen Neugliederung wieder Teil der Stadt Kempen. – Auch St. Hubert, 1800 aus den Honschaften Broich und Orbroich zu einer französischen Mairie, zu deutsch: Bürgermeisterei zusammengeschlossen, wird 1816 eine preußische Gesamtgemeinde, wobei jede der beiden Honschaften über einen eigenen Haushalt verfügt. Eine erneute Gliederung St. Huberts folgt 1823 dadurch, dass die bis dahin eigenständigen Gemeinden St. Hubert, Hüls und Tönisberg im Sinne preußischer Sparsamkeit von nur einem Bürgermeister verwaltet werden. 1851 wird St. Hubert wieder selbstständig.

Info Serie mit Texten des Historikers Hans Kaiser Die Stadt Kempen feiert in diesem Jahr das 725-jährige Jubiläum der Stadtrechte im Jahre 1294. Der Kempener Historiker Hans Kaiser hat für eine Serie in unserer Zeitung wichtige Etappen und Begebenheiten aus der Geschichte Kempens zusammengetragen. Bereits erschienene Folgen finden sich im Textarchiv von RP Online.

In diesen kleinen Landgemeinden bleiben nach der Übernahme des Rheinlands durch die Preußen die bisherigen Amtsträger am Ruder, die schon den Franzosen gedient haben. Woher auch soll man neue Männer mit Verwaltungserfahrung nehmen? Bürgermeister in Kempen ist bis 1817, bis der Zusammenschluss Kempens mit Schmalbroich vollzogen ist, Franz Lamberts, der im Haus Ludowigs, Peterstraße 24, wohnte, dem heutigen Altbau des Kolpinghauses. Unter den Franzosen ist er dreimal Kempener Maire gewesen. Aber nun, da sein Verwaltungsbezirk um Schmalbroich vergrößert worden ist, fühlt er sich am Ende seiner Kraft und gibt das Amt an den Notar Joseph Stündeck ab. Der ist auch schon 65 Jahre alt, fällt immer wieder wegen Krankheit aus und wird dann von seinem Beigeordneten Joseph Emans vertreten. Emans steigt 1822 zum St. Huberter Bürgermeister auf. Kempen wird so lange vom Ersten Beigeordneten Matthias Goertsches verwaltet, bis am 1. April 1823 der aus Uerdingen zugezogene Kaufmann Ferdinand Herfeldt Kempener Bürgermeister wird. Er ist der Begründer einer Kempener Kaufmannsfamilie, die bis 1930 in der städtischen Politik tätig sein wird. Sein Nachfahre Hugo Herfeldt wird am 4. April 1918 zum ersten Ehrenbürger der Stadt ernannt werden. 13 Jahre lang ist er Stadtverordneter gewesen, Inhaber zahlreicher Ehrenämter, schließlich Erster Beigeordneter und stellvertretender Bürgermeister. Kurz: Es sind immer wieder die gleichen Familien, die Jahrhunderte lang führende Positionen einnehmen werden.

Anders als in den preußischen Kernländern hat der Adel im Rheinland infolge der Französischen Revolution seine führende Rolle in Verwaltung, Wirtschaft und Politik verloren. Die Rheinländer pochen auf ihre bürgerlichen Freiheiten, wie sie sie unter der modernen französischen Verwaltung genossen haben. Das konservative Preußische Landrecht, das Adel, Bürgern, Bauern unterschiedliche Rechte zubilligt, lehnen sie ab. 1818 kommt ihnen der preußische König Friedrich Wilhelm III. entgegen: Am linken Niederrhein soll die bestehende Gesetzgebung des französischen Code Civil im Wesentlichen beibehalten werden – als „Rheinisches Recht“. Einer der vielen Vorteile, die sich daraus ergeben: Strafprozesse können nicht, wie im sonstigen Preußen üblich, in einem geheimen Verfahren aufgrund der Aktenlage entschieden werden; im schlimmsten Fall sogar aufgrund gefälschter Beweise, die die politische Polizei beigebracht hat. Nach „Rheinischem Recht“ kommt der Beschuldigte vor ein öffentliches Geschworenen-Gericht. Dieses System verhindert politische Unterdrückung. Der Code Napoleon bleibt dann im Gebiet links des Rheins in Kraft, bis ihn 1900 das Bürgerliche Gesetzbuch ablösen wird.

Unter den Preußen bekommt die kommunale Selbstverwaltung größere Befugnisse. Unter der französischen Verwaltung ist der Gemeinderat ein bloßes Instrument zur Prüfung des Gemeindehaushalts gewesen und um zu beraten, wie man die Anforderungen der Regierung finanzieren könne. Die Ratsmitglieder sind auf Vorschlag des Bürgermeisters auf zehn Jahre ernannt worden. Dieser Zustand wird erst nach jahrelangem Drängen der Bevölkerung durch die Gemeindeordnung für die preußische Rheinprovinz vom 23. Juli 1845 geändert. Jetzt wird der Gemeinderat gewählt.

Dazu führt der preußische Staat im Rheinland das Dreiklassenwahlrecht ein: Das teilt Wähler nach ihrem Steueraufkommen in drei Abteilungen ein, die jeweils ein Drittel der Gemeinderatsvertreter wählen. Das heißt: Die Stimme eines Wählers der ersten Steuerklasse wog soviel wie die Stimmen von 20 Wählern der dritten. Begründet wurde das damit, dass politische Mündigkeit vor allem in den wohlhabenden Schichten zu finden sei. Nach heutigen Begriffen ist das undemokratisch, weil politischer Einfluss aufgrund des Steueraufkommens dem Bürgertum zugute kam und die Arbeiter, die wenig oder keine Steuer zahlten, krass benachteiligte. – Der Bürgermeister, bis dahin Ehrenamtler, muss von jetzt an ein hinreichend qualifizierter Beamter sein. Er wird auf den Vorschlag des Landrates hin von der Regierung ernannt, ebenso zwei Beigeordnete. Na gut, die Männer können jetzt wählen – und die Frauen? Die Frage wird damals allgemein als Witz belächelt. Eine Frau, die sich für Politik interessiert, gilt als unweiblich; auch bei ihren Geschlechtsgenossinnen. – Erst nachdem 1918 das Kaiserreich zusammengebrochen ist, bestimmt das allgemeine, gleiche Wahlrecht die Gemeindewahlen.

Wie auch immer: Mit der 1816 einsetzenden preußischen Verwaltung beginnt eine solide, zukunftsweisende Entwicklung. Die neuen Herren verbessern die Infrastruktur, bauen besonders die Verkehrsverbindungen aus und das Schulwesen. Sie versuchen aber auch, die Rheinländer einzubinden in preußische Mentalität. Einfach ist das nicht. Für den preußischen Hang zum Soldatentum zum Beispiel hat der legere Niederrheiner kein Verständnis. Mit Spott und Satire macht er sich über die preußisch-blauen Paradesoldaten in ihren martialischen Uniformen lustig. Daraus entwickelt sich der rheinische Karneval und mit ihm zum Beispiel die Kempener Prinzengarde.

Die Parodie auf das steife preußische Militär, das 1814 das Rheinland besetzte, wurde ein wichtiges Motiv im niederrheinischen Karneval. In dieser Tradition steht Kempens 1956 gegründete Funken-Artillerie. Foto: Rolli Wilmen

Um die neue Provinz in den preußischen Staat zu integrieren, plant die Berliner Regierung einen Verschmelzungsprozess und schickt zahlreiche Beamte evangelischer Konfession an den Rhein. Sie gehören vor allem dem mittleren Dienst an: Straßenwärter, Finanzkontrolleure, Polizisten. Ihre blaue Uniform steht für preußische Tugenden: Disziplin und Sparsamkeit; Sauberkeit in der Amtsführung, Nüchternheit und Pflichtbewusstsein. Die niederrheinische Bevölkerung hingegen ist Freiheitsliebend und lebenslustig; tolerant, aber auch an althergebrachten Schlendrian gewöhnt. Vielfach erledigt der Bürgermeister, wie seit Jahrzehnten üblich, seine Dienstgeschäfte im Wirtshaus. Der einfache Mann nennt die ostelbischen Beamten abschätzig „Litauer“. Was er nicht sieht: Die Fremden kommen aus einem armen Land mit sandigen Böden. Lange hat es aus zersplitterten Territorien bestanden, die zu feindlichen Übernahmen einluden. Ein starkes Militär, Sparsamkeit und Pflichterfüllung waren für die Leute aus dem Osten überlebenswichtig und haben ihre Mentalität geprägt.

Und da ist der konfessionelle Unterschied. Von einem evangelischen Königshaus regiert zu werden, fällt dem überwiegend katholischen Niederrhein nicht leicht. Andererseits haben die zugezogenen preußischen Beamten im katholischen Kreis Kempen große Schwierigkeiten, ihren evangelischen Glauben gottesdienstlich zu pflegen. Erst 1845 können Kempens Evangelische sich zu einer vorläufigen Gemeinde zusammenschließen. Die weiht ein Jahr später an der Ecke Burg-/Engerstraße ihr erstes Kirchlein ein. Ihr Schwergewicht bilden nach wie vor preußische Beamte. Von den 39 evangelischen berufstätigen Männern, die es 1881 in der Stadt Kempen gibt, stehen 18 im öffentlichen Dienst, das ist knapp die Hälfte.