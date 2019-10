SERIE 725 Jahre Stadtrechte für Kempen (23) : Kempen wird Sitz des Landkreises

1929 wurden die Kreise Kempen und Krefeld zum „Landkreis Kempen-Krefeld“ zusammengefasst. Foto: Kreisheimatbuch 1971

Kempen Mit Beschluss des Wiener Kongresses wurde der Niederrhein 1815 preußisch. Kempen wurde 1816 Sitz eines gleichnamigen Kreises unter einem königlich-preußischen Landrat. 1929 bekam der Kreis Kempen Teile des aufgelösten Kreises Krefeld hinzu und wurde zum „Landkreis Kempen-Krefeld“ (KK). Im Zuge einer zweiten Kommunalreform verlor er 1975 den Kreissitz an Viersen.

Von Hans Kaiser

17. Januar 1814: Die französischen Truppen, die den Niederrhein besetzt hielten, haben sich in die Festungen Venlo und Jülich zurückgezogen. Durchs Engertor reiten die ersten Kosaken, etwa 75 Mann stark, in Kempen ein: „In weite Mäntel gehüllt, mit abgetragenen Pelzmützen auf den Köpfen, bewaffnet mit langen Lanzen und Pistolen, die in einem Ledergürtel steckten, saßen sie auf kleinen, unansehnlichen Pferden und glichen mit ihren struppigen Kopfhaaren und Bärten mehr Banditen als Soldaten“, berichtet ein Zeitzeuge. Der Einzug der Reiter im Dienste des Zaren zeigt: Das Imperium Napoleons gehört der Vergangenheit an. In Jülich wird sich die französische Besatzung am 28. April 1814 ergeben, in Venlo am 9. Mai.

18. September 1814: In Wien tritt ein internationaler Kongress zusammen. Nach dem Ende des napoleonischen Reiches besprechen die Staatenlenker Europas die Neuordnung des Kontinents. Dabei beschließen sie, dass die Rheinlande und Westfalen zum Königreich Preußen kommen. Auch der Niederrhein wird preußisch – und mit ihm Kempen. Am 30. April 1815 ordnet der preußische König Friedrich Wilhelm III. für sein Territorium eine Verwaltungsreform an. Sie wird zum Vorbild auch für das übrige Deutschland. Preußen wird nun in zehn Provinzen unterteilt mit jeweils einem Oberpräsidenten an der Spitze. Ihm unterstellt sind Regierungsbezirke, von Regierungspräsidenten geleitet. Diesen wiederum unterstehen Kreise, deren Verwaltungschefs Landräte sind.

Am 5. April 1816 wird die Gründung des preußischen Kreises Kempen bekannt gegeben. Ihm gehören die folgenden Gemeinden an: Im Westen Kaldenkirchen und Bracht, Brüggen und Breyell. Im Zentrum liegen Lobberich, Dülken, Süchteln, Boisheim, Grefrath und Oedt. Im Süden Amern St. Anton, Amern St. Georg, Burgwaldniel und Kirspelwaldniel, St. Tönis und Vorst. Den Norden des Kreises machen Tönisberg, Hüls und St. Hubert aus. Kempen und Schmalbroich bilden zusammen eine Kommune. Insgesamt leben in den 19 hier aufgezählten Gemeinden 41.424 Einwohner.

Die meisten – 4271 – hat Kempen. Das hat dazu beigetragen, dass es der Sitz des neuen Kreises geworden ist. Aber ein richtiges Verwaltungsgebäude gibt es noch nicht. Am 1. Mai 1816 wird der bisherige Niersinspektor und Oedter Bürgermeister Peter Joseph von Monschaw (gesprochen: Monschau) zum ersten Kempener Landrat berufen. Er hat die Aufgabe, gleichsam aus dem Nichts eine Kreisverwaltung aufzubauen. Wahrscheinlich lagen deren Büros zunächst in seinem Wohnsitz, dem Adelssitz Dückerhaus bei Oedt.

Landrat Maximilian Anton Foerster (Amtszeit: 1839-1876). Foto: Kreisarchiv Viersen

Von Monschaws Nachfolger Maximilian Anton Foerster, 1899 in Kempen geboren und Landrat von 1839 bis 1876, nimmt wichtige Verbesserungen der Infrastruktur im Kreise vor. Vor allem, was die Verkehrswege angeht. Ein Beispiel: 1841 ist unter Foersters Aufsicht der durch das Kreisgebiet führende Abschnitt der Bezirksstraße Krefeld-Hüls-Kleve fertig gestellt worden. Von Kempen läuft sie weiter über Mülhausen nach Breyell, wo sie Anschluss hat an die bereits fertig gestellte Verbindung Mönchengladbach-Venlo. Nun wird der bisherige Hülser Weg, der sich in langen Windungen durch das Land zieht, zu einer geradlinigen Route ausgebaut, der heutigen Hülser Straße. Die Überlandroute führt durch das Engertor in die Stadt, weiter über den Studentenacker und die Ellenstraße durchs Ellentor wieder hinaus Richtung Mülhausen und von dort nach Breyell. Hier, an „seiner“ Straße, errichtet Foerster sein Wohnhaus, Hülser Straße 21-23. In ihm sind auch sein Büro und das seines Kreissekretärs untergebracht. Nach dem Tod des Landrats 1881 wird das Gebäude für 50.000 Mark an den Kreis Kempen verkauft – und ist ab 1884 nach Umbau und Erweiterung das „Landratsamt“, das erste kreiseigene Verwaltungsgebäude.

Westlicher Nachbar dieses Kreises Kempen ist der genauso alte Kreis Krefeld. Der umfasst hauptsächlich Gebiete, die heute in Krefeld eingemeindet sind wie Fischeln, Traar und Uerdingen. Aus dem Bereich des heutigen Kreises Viersen gehören ihm Anrath und Willich an. Viersen, Neersen und Schiefbahn liegen damals im Kreis Gladbach.

1918, nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, hat belgische Besatzung das Rheinland besetzt. 1926 zieht sie ab. Nun wird es Zeit für eine kommunale Neugliederung: Aus den alten Verwaltungsgebieten sollen neue, größere werden, fit für die Aufgaben der Zukunft. Von den sechs Kreisen am mittleren Niederrhein (Gladbach, Grevenbroich, Kempen, Krefeld, Moers, Neuss) sollen nur noch zwei übrig bleiben.

Das Ergebnis dieser Reform ist ungewiss. Wird der Kreis Kempen untergehen? Erste Überlegungen für eine Neugliederung liefert im Mai 1922 eine Denkschrift des Kreis Krefelder Landrats Konrad Saaßen: Die Beziehungen zwischen seinem Landkreis Krefeld und dem Osten des Kreises Kempen seien so eng, dass man diese beiden Gebiete miteinander vereinen solle. Im Klartext: Krefelds Kreisspitze hat Appetit auf Teile der Kreis Kempener Nachbarschaft. – Den Westen des Kreises Kempen, empfiehlt Saaßen, solle man dem Kreis Gladbach zuteilen oder aus ihm einen neuen Kreis mit Dülken als Kreisstadt bilden.

Wäre es so gekommen, wäre der Kreis Kempen aufgelöst worden. Aber es kam anders. Am 1. November 1928 hat der preußische Innenminister den betroffenen Gemeinden und Kreisen den Entwurf seiner Kommunalreform zugeleitet. Er bietet einige Überraschungen. Der Kreis Kempen wird nicht aufgelöst, er wird im Gegenteil vergrößert, erhält allerdings einen neuen Namen. Der Hintergrund ist komplex, er liegt in Gebiets-Gewinnen für die Stadt Krefeld. Um im Sinne des Neugliederungs-Konzepts leistungsfähiger zu werden, soll sie umfangreiche Gebiete am Rhein bekommen wie Gellep-Stratum und das Latumer Bruch, vor allem aber die alte kurkölnische Stadt Uerdingen. Im Süden – um nur einige Beispiele zu nennen – den Forstwald und Fischeln; im Nordwesten Oberbenrad, den Hülser Berg und das Kliedbruch; im Norden Traar. Damit werden aber so viele Gebiete in sie eingemeindet, dass der Kreis Krefeld nicht mehr lebensfähig ist.

Im Heimatbuch 2016 hat der ehemalige Oberkreisdirektor Rudolf H. Müller diesen Zusammenhang auf den Punkt gebracht: „Die nicht nach Krefeld eingemeindeten Gemeinden wurden mit dem Kreis Kempen zusammengefasst.“ Das heißt: Unter Kempener Verwaltungshoheit kommen nun vom bisherigen Landkreis Krefeld die Gemeinden Anrath, Willich, Osterath, Lank, Latum, Ilverich, Ossum-Bösinghoven, Strümp, Nierst, Langst und Kierst. Viersen aber, das bisher dem Kreis Gladbach angehörte, wird kreisfreie Stadt.

Die nächsten 46 Jahre trug dieser Gebietsverbund die Bezeichnung „Landkreis Kempen-Krefeld“. Vom aufgelösten Kreis Gladbach erhielt er die Gemeinden Neersen und Schiefbahn, vom Kreis Moers den Schaephuysener Ortsteil der Bürgermeisterei Tönisberg und schließlich vom Kreis Geldern die Gemeinden Hinsbeck und Leuth. Damit ist die Zahl der Einwohner von 107.078 auf 136.827 gestiegen, und der Landkreis reicht vom Rhein im Osten bis zur niederländischen Grenze im Westen.

Für den größer gewordenen Kreis reicht das Kempener Landratsamt an der Hülser Straße nicht mehr aus; zusätzlich belegt die Kreisverwaltung seit Oktober 1929 den größten Teil der Kempener Burg. Die baut der neue KK-Kreis für 40.000 Reichsmark zum hauptsächlichen Verwaltungsgebäude um. Und: Seit 1956 tragen die Kreisbewohner das Kürzel KK auf den Nummernschildern ihrer Autos.

Jahrzehnte später kommt eine zweite Kreisreform, und die gliedert den Landkreis zum 1. Januar 1970 neu. 32 Gemeinden unterschiedlicher Größe sind nun zu acht Großgebilden zusammengefasst. Die Stadt Kempen besteht neuerdings aus Alt-Kempen, Schmalbroich, St. Hubert, Tönisberg und Hüls. Zum Kreis Kempen hinzugekommen ist Viersen, vergrößert um Süchteln. Damit ist der Ort größer als Kempen, und ab dem 1. Januar 1975 heißt der Kreis nicht mehr Kempen-Krefeld, sondern Viersen. Am 31. Dezember 1974 wird das letzte KK-Kennzeichen ausgegeben. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende: Mithilfe der SPD-Fraktion im Düsseldorfer Landtag schaffen es 1975 die Viersener, dass Hüls nach Krefeld kommt und – da Kempen nun die für einen Kreissitz erforderliche Größe nicht mehr besitze – der Kreissitz nach Viersen.