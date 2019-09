Serie: 50 Jahre Evangelisches Altenzentrum in Oedt (1) : Jubiläumsjahr im Seniorenheim beginnt

Das Evangelische Altenzentrum an der Oststraße in Oedt: Es wurde in den vergangenen Jahren modernisiert. Der Umbau ist noch nicht abgeschlossen. Foto: Norbert Prümen

Oedt Trotz Bauarbeiten soll das 50-jährige Bestehen der Einrichtung an der Oststraße in Oedt gefeiert werden.

Seit nunmehr 50 Jahren besteht in Oedt das Evangelische Altenzentrum der Rheinischen Gesellschaft für Innere Mission und Hilfswerk GmbH. Dieses Jubiläum soll nun ein ganzes Jahr gefeiert werden. Ursprünglich war an einen „Tag der offenen Tür“ bereits für den 1. September gedacht worden, doch die Bauarbeiten am Altenzentrum an der Oststraße dauern immer noch an. Somit wird am 13. September die Eröffnung des Jubiläumsjahres mit allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, einschließlich der Ehemaligen, in der Albert-Mooren-Halle in Oedt gefeiert.