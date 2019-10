Kempen : Geld verloren: Klemmbrett-Trick hatte keinen Erfolg

Kempen Unbekannte Frau stahl Seniorin Geld aus dem ­Portemonnaie, musste aber die Flucht antreten.

(hd) Eine 79-jährige Seniorin aus Kempen ist am Freitag gegen 10.20 Uhr Opfer eines versuchten Klemmbrett-Tricks geworden. Die Frau war nach Angaben der Polizei in ihrem elektrischen Rollstuhl auf der Engerstraße unterwegs und nutzte einen Fuß- und Radweg im Bereich der benachbarten Thomasstraße, als sie von einer jungen Frau angetippt wurde. Diese hielt der Seniorin ein Klemmbrett mit einer Unterschriftenliste vor, auf dem ein Behindertensymbol abgedruckt war.

Die junge Frau gab der Kempenerin zu verstehen, dass sie dringend benötigtes Geld für einen Verein sammeln würde. Die Kempenerin nahm einen Geldschein aus ihrem Portemonnaie und gab ihn der Frau. Diese hielt dann für die fällige Unterschrift das Klemmbrett über das Portemonnaie der Seniorin. Die junge Frau drängte sich dabei sehr eng an die Seniorin heran. Das Opfer bemerkte dann, dass die Trickdiebin unter dem Klemmbrett dreist in das Portemonnaie der Seniorin gegriffen hatte. Die Kempenerin rief daraufhin um Hilfe. Zwei Passanten, ein Mann und eine Frau, kamen umgehend dazu. Die Diebin lief weg und verlor dabei das Bargeld, das sie zuvor aus der Geldbörse gestohlen hatte. Sie flüchtete ohne Beute in Richtung Bahnhof. Die Trickdiebin ist rund 20 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Sie hat braunes, zu einem Dutt gebundenes Haar und ein gepflegtes Erscheinungsbild. Sie trug eine Hose und möglicherweise einen hellgrünen Pullover. Die Kriminalpolizei in Kempen bittet um weitere Hinweise auf die Trickdiebin und bittet insbesondere die beiden Passanten, sich zu melden.