Karneval in Kempen : Der Olymp zu Gast im Haus Wiesengrund

Karneval in Kempen

Volles Haus und tolle Beiträge beim traditionellen Karneval der Senioren-Initiative Kempen.

(tre) Der Olymp lässt grüßen. Mächtige Säulen ragen auf der Bühne im Saal von Haus Wiesengrund in den Himmel, wo eine goldene Sonne scheint. Daneben ist die Erdkugel zu sehen. Zeus mit weißem Rauschebart und ebensolchen langen Locken hat seinen Platz vor dem Bauwerk eingenommen, eingerahmt von den weiteren Göttern des Olymps. „Wir erleben heute, wie die griechischen Götter Karneval feiern. Doch wo ist Aphrodite?“, sagt Andreas Morschel und lässt die Augen prüfend über die an den langen Tischen sitzenden Besucherreihen gleiten. „Ich befinde mich noch am Fuße des Olymps im archäologischen Park. Die bedeutendste Ausgrabungsstätte ist der Willy-Hartmann-Saal. Dort gibt es antike Steine und Staturen“, sagt Margret Binzen, die im Kostüm der Aphrodite steckt und zur Bühne schreitet.