Kempen: Senioren-Initiative: Verein weiterhin auf dem Weg aus der Finanzmisere

Vorsitzender Jörgen Helfenritter begrüßte seine neue Stellvertreterin Renate Schmitz. Sie wurde bei der Mitgliederversammlung der Senioren-Initiative Altenhilfe im Kolpinghaus in den Vereinsvorstand gewählt. Foto: Wolfgang Kaiser

Kempen Die Senioren-Initiative Altenhilfe Kempen ist weiterhin auf einem guten Weg, sich finanziell zu konsolidieren. Das teilte der Vorsitzende Jörgen Helfenritter jetzt bei der Mitgliederversammlung im Kempener Kolpinghaus mit.

Helfenritter zeigte sich in seinem Jahresbericht erfreut, dass der Verein sich langsam von seinen finanziellen Schwierigkeiten erholt. Dank eines Vertrages mit der Stadt Kempen, die nunmehr seit 2018 die laufenden Kosten des Begegnungszentrums Haus Wiesengrund an der Wiesenstraße übernimmt, konnte das Defizit verringert werden. An dieser Stelle betonte Helfenritter die gute Zusammenarbeit mit dem zuständigen Sozialdezernat, das bei der Versammlung durch den stellvertretenden Amtsleiter Theo van Treeck vertreten war. Der Fehlbetrag im Vereinsetat beläuft sich zwar immer noch auf rund 25.800 Euro, aber der Vorstand hofft, das Defizit bis zum kommenden Jahr weiter reduzieren zu können.