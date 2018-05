Stadt Kempen: Senioren-Initiative besucht Ausstellung

Stadt Kempen

Die Senioren-Initiative (SI) Kempen bietet für Dienstag, 12. Juni, eine Tagesfahrt zur Ausstellung "Der Berg ruft" im Gasometer in Oberhausen an.. Die Schau präsentiert als Höhepunkt das Matterhorn in einer 3D-Produktion. Durch Lichtprojektionen wird der Berg in allen vier Jahreszeiten in Szene gesetzt. Der Besucher hat hier erstmals die Gelegenheit, das Matterhorn von der Spitze aus zu betrachten. Neben der Ausstellung kann auch das benachbarte Einkaufszentrum CentrO besichtigt werden. Der Fahrpreis beträgt 27 Euro für Mitglieder, Gäste zahlen 30 Euro. Karten gibt es im SI-Büro im Begegnungszentrum Haus Wiesengrund, Kempen, Wiesenstraße 59, Telefon: 02152 1494-0.