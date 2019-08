Besondere Fahrstunde : Fahrversuche auf einem Ungetüm

Vorbereitungen zur ersten Ausfahrt mit einem Traktor auf dem Hof der Deula am Krefelder Weg in Kempen. Foto: Wolfgang Kaiser

Kempen Mitarbeiterin Eva Scheuss hat den Selbstversuch gewagt: Bei der Deula in Kempen hat sie sich auf einen Traktor gewagt und nach einer Einweisung von Fahrlehrer Dirk Hebbecker eine kurze Strecke zurückgelegt. Ein Erfahrungsbericht.

Noch steht er in der Halle der Deula Rheinland am Krefelder Weg in Kempen: Der grüne Traktor der Marke Deutz Agrotron mit der Aufschrift „AgroStar6.38“ samt meterlangem Anhänger. Die Deula in Kempen ist ein großes Aus- und Fortbildungszentrum vor allem für die Bereiche Landwirtschaft und Gartenbau. Unter anderem können dort in zwei- oder dreiwöchigen Kursen Führerscheine für Pkw, Lkw oder Traktoren erworben werden.