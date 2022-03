Sport mit Selbsthilfe-Initiative in Kempen : Mit Tischtennis gegen Parkinson

Der 79-jährige Herbert van den Bosch (Mitte) leitet die Sportgruppe der Parkinson-Selbsthilfe-Initiative. Dort wird auch Tischtennis gespielt. Foto: Norbert Prümen

Kempen Für Menschen, die an Parkinson erkrankt sind, und ihre Angehörigen bietet eine Selbsthilfegruppe in Kempen nicht nur Gespräche an: Beim Sport werden Muskeln gedehnt und gekräftigt. Wie Tischtennis den Erkrankten helfen kann.

Vor über zehn Jahren stellte die Familie fest, dass mit Günter Madré etwas nicht stimmte. „Mein Sohn sagte: ,Du nimmst das Glas hoch und zitterst so‘“, erinnert sich der heute 74-Jährige. Und als das mit dem Zittern immer häufiger passierte, ging der Kempener zum Arzt. Die Diagnose: Parkinson. Er kommt damit zurecht, „im Großen und Ganzen bin ich auf dem gleichen Level geblieben“, sagt Madré und fügt hinzu: „Wenn man einmal medikamentös gut eingestellt ist, geht es.“ Was sich durch die Erkrankung verändert habe, sei der Geruchs- und Geschmackssinn. „Ich wollte als Rentner immer einen Kochkursus machen“, sagt Madré und winkt ab: „Das lohnt sich nicht.“

Um Menschen, die wie er an Parkinson erkrankt sind, und ihren Angehörigen eine Möglichkeit des Austauschs zu geben, engagiert sich Madré in einer Selbsthilfegruppe. Er ist Sprecher der Parkinson-Selbsthilfe-Initiative Kempen, die es seit 2018 gibt. Rund 25 Menschen, Betroffene wie Angehörige, gehören ihr aktuell an, doch die Gruppe ist überzeugt davon, dass es auch in Kempen weitere Menschen gibt, die von Parkinson betroffen sind, ihre Erkrankung aber nicht öffentlich machen und „im stillen Kämmerlein“ versuchen, damit zurechtzukommen.

Info Ansprechpartner in der Selbsthilfegruppe Gruppe Ansprechpartner für die Parkinson-Selbsthilfe-Initiative Kempen ist Günter Madré, Telefon 02152 54910. Sport Die Sportgruppe trifft sich donnerstags in der Sporthalle an der Pestalozzistraße in Kempen. Ansprechpartner ist Herbert van den Bosch, Telefon 02152 52368.

Dabei kann der Kontakt zu anderen helfen, auch Hoffnung zu schöpfen. So berichtet es eine 72-jährige Kempenerin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. 2020 wurde bei ihr Parkinson diagnostiziert. Ständig zitterte ihre rechte Hand, auch wenn sie versuchte, diese mit der anderen Hand still zu halten. Ein Muskel im Oberschenkel verkrampfte ständig. Und wie bei Madré veränderte sich auch bei ihr der Geruchs- und Geschmackssinn, „Feinheiten wie Gewürze nehme ich überhaupt nicht wahr.“ Mit der Diagnose kam die Angst. „Wenn man diese Diagnose bekommt, ist man erstmal in einer Schockstarre“, erzählt die Kempenerin. „Ich hatte furchtbare Angst, dass ich ein Pflegefall werde.“ Dann lernte sie die Selbsthilfegruppe kennen und traf auf andere Betroffene, die seit zehn oder 15 Jahren mit der Erkrankung leben.

Seither spielt sie auch Tischtennis mit anderen Betroffenen. „In der Fernsehsendung ,Hirschhausens Quiz des Menschen‘ erfuhr ich, wie gut Tischtennis bei Parkinson wirkt“, erinnert sich die 72-Jährige, „daraufhin habe ich direkt angefangen.“ Früher habe sie gern mit den Kindern Tischtennis gespielt, erzählt sie, „und so etwas verlernt man nicht, das ist wie Fahrradfahren.“ Längst hat sie festgestellt, wie gut ihr das Tischtennisspiel tut. „Für ein, zwei Tage laufe ich danach flüssiger“, sagt die Kempenerin.

„Bewegung“, sagt Madré, „ist das A und O bei Parkinson. Wer da nicht genug macht, wird einrosten.“ Dem pflichtet Herbert van den Bosch bei, der die Parkinson-Reha-Sportgruppe Kempen leitet. Der 79-Jährige ist nicht selbst an Parkinson erkrankt, er leitet Betroffene an, durch Übungen zur Dehnung und Kräftigung die Muskulatur beweglich zu halten und zu stärken. Wer nicht gefährdet ist, bei Ad-hoc-Bewegungen zu stürzen, kann seit einigen Monaten auch Tischtennis spielen, was die Gruppe in Zusammenarbeit mit dem Verein Pingpong Parkinson Deutschland (PPP) anbietet – ein Zusammenschluss von Einzelpersonen und Selbsthilfegruppen deutschlandweit, der Betroffenen mehr Lebensqualität, neuen Mut und größere Lebensfreude schenken will. Tischtennis erfordert schnelle Bewegungen, Reaktionsfähigkeit, und das sei sehr gut, sagt van den Bosch, „da kommen Bewegungen wieder, zu denen einige Betroffene vorher nicht in der Lage waren.“