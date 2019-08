Kinderschutzbund : Selbstbewusstsein von Mädchen und Jungen stärken

Kempen Die Kurse finden in Zusammenarbeit mit der Stadt Kempen und den Stadtwerken Kempen statt.

(rei) Der Kinderschutzbund Kempen arbeitet seit Jahren erfolgreich in der Prävention. Ein Baustein des Programms sind Selbstbehauptungskurse für Kinder und Jugendliche. Im zweiten Halbjahr bietet der Verein wieder vier Wochenendseminare mit erfahrenden Trainern an.

„WenDo ist ein von Frauen entwickeltes Konzept, das Frauen und Mädchen hilft, sich zu schützen, sich durchzusetzen und zu verteidigen“, sagt Kinderschutzbund-Geschäftsführerin Margret Terhoeven. Ziel der Kurse ist es, Mädchen so vorzubereiten und zu stärken, dass sie durch selbstbewusstes und klares Auftreten Angriffe frühzeitig abwehren können. Sie sollen den Mut entwickeln, sich gut abzugrenzen, wenn ihnen etwas komisch oder unangenehm vorkommt.

In dem Kursus Selbstbehauptungs- und Konflikttraining für Jungen wird mit spielerischen Methoden, Bewegungs- und Wahrnehmungsübungen sowie theaterpädagogischen Elementen und Rollenspielen gearbeitet. „Bei der Thematisierung von Konfliktsituationen stehen die Erfahrungen der Jungen im Vordergrund. Darauf aufbauend werden deeskalierende Handlungsweisen sowie Selbstbehauptungs- und Abgrenzungsstrategien vermittelt“, sagt Margret Terhoeven.

Nähere Informationen zum Programm sowie Anmeldung beim Kinderschutzbund Kempen (Spülwall 11) unter Telefon: 02152 519924 oder per E-Mail an: info@kinderschutzbund-kempen.de.