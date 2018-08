Kempen Seit über sieben Jahren betreiben die Ehepaare Riedel und Plaschka den Reisemobilpark Kempen mit großen Erfolg.

Dort liegen die Stromanschlüsse, und die beiden Betreiber müssen lediglich nach Absprache mit der Stadt das Teilstück für die Wohnmobilisten sperren. Das ist auch oft nötig. Bei Events wie St. Martin oder den Weihnachtsmärkten ist die Nachfrage nach Stellplätzen enorm. „St. Martin und am zweiten Weihnachtsmarktwochenende sind wir schon jetzt ausgebucht“, sagt Beate Plaschka, die an der Rezeption steht und gerade von Elke und Bodo den Pylon mit dem Nummernschild entgegennimmt, der zwecks Reservierung auf dem Wunschstellplatz stand.

Die Idee, einen Reisemobilstellplatz für Kempen ins Leben zur rufen stammt vom Ehepaar Plaschka, die selber seit 30 Jahren Wohnmobil fahren. „Kempen ist eine schöne Stadt mit vielen Möglichkeiten, und es fehlte einfach ein Platz für Wohnmobilisten“, sagt Matthias Plaschka. Der Kempener sprach Dieter und Ulla Riedel an, mit denen er und seine Frau schon lange befreundet sind, und stellte seine Idee vor. Die anfängliche Skepsis wich Begeisterung, als die Plaschkas die Riedels mit auf eine Tour zu mehreren anderen Stellplätzen nahmen. Die beiden Paare klemmten sich dahinter und nach entsprechenden Gesprächen und Überlegungen mit der Stadt Kempen stand fest, wo es hingehen sollte. Die ungepflegt brachliegende Fläche neben dem Aqua Sol verwandelte sich in einen schmucken Reisemobilpark. Von der ersten Idee bis zur Realisierung vergingen rund zwei Jahre. Am 1. April 2011 fand die offizielle Eröffnung statt. Eine Erfolgsgeschichte startete, denn vom ersten Augenblick war der Platz bei den Reisenden mehr als nur beliebt. Die herzliche Art der Betreiber und die familiäre Führung der Anlage sprechen an. „Ich denke, weil wir selber Wohnmobilisten sind, wissen wir genau, was man sich wünscht, wenn man mit dem Reisemobil unterwegs ist“, sagt Matthias Plaschka.