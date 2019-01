Schiedsfrau : Schlichterin mit Herz und Verstand

Der klassische Fall: Nicht nach jedem Streit am Gartenzaun geht es vor Gericht. Beleidigungen und üble Nachrede werden oft bei einer Schiedsperson oder einem Schlichter verhandelt. Foto: gms/Signal Iduna

Kempen Seit 20 Jahren übt Hedwig Friedl das Amt der Schiedsfrau in Kempen aus. Wenn andere sich streiten, versucht sie eine Lösung für das Problem zu finden. In den meisten Fällen gelingt ihr das auch.

„Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt“, so heißt es in Friedrich Schillers „Wilhelm Tell“. Ein Ausspruch, den Hedwig Friedl bestätigen kann. Die Kempenerin ist seit 20 Jahren ehrenamtlich als Schiedsfrau für die Stadt Kempen tätig und hat in dieser Zeit mit den Bürgern so einiges erlebt. „Als ich mit der Arbeit als Schiedsfrau angefangen habe, gehörten neben Nachbarschaftsstreitereien auch noch üble Nachrede und Beleidigung zu den Delikten. Das änderte sich aber. Seit gut zehn Jahren sind es nur noch Nachbarschaftsstreitigkeiten, die mich beschäftigen“, berichtet Hedwig Friedl, die seit diesem Jahr als Vertreterin des amtierenden Schiedsmannes arbeitet.

Die Palette der Streitereien reicht vom Laub, das in Nachbars Garten fällt, über den Ast, der über den Zaun herüber wächst, oder die zu hoch gewachsene Hecke bis hin zum störenden Grillen im Sommer. „Oft sind diese Dinge aber nur der Auslöser. Da schwelt im Vorfeld schon etwas. Es ist mir häufig gelungen, den richtigen Punkt zu erwischen und einen Vergleich zu erzielen. Wenn es eine Lösung gibt, freut mich das immer“, sagt Hedwig Friedl. Sie hat am Unterton der Gespräche oftmals schon herausgehört, dass die Ursache eines Streits ganz woanders lag. Da war der Nachbar zum Beispiel beleidigt, weil er nicht zum Grillen eingeladen worden war, und nutzte eine bislang nicht störende bestehende Begebenheit, um den anderen vor die Schiedsperson zu zerren.

Hedwig Friedl ist als Schiedsfrau in Kempen tätig. Foto: Norbert Prümen (nop)

Info Schiedspersonen werden vom Gemeinderat gewählt Wer sich für das Amt einer Schiedsperson bei der Stadt oder Gemeinde bewirbt und genommen wird, der bleibt fünf Jahre in dieser Position. Die Amtszeit kann nach Ablauf vom Stadt- oder Gemeinderat per Beschluss verlängert werden. Für Schiedsleute gibt es eine Grundausbildung, der – falls gewünscht – weitere Fortbildungen folgen können. Eine kleine monatliche Aufwandsentschädigung wird von der Kommune gezahlt. Der Kempener Stadtrat hat die monatliche Pauschale in der letzten Sitzung des Jahres 2018 kurz vor Weihnachten von 62,50 auf 90 Euro erhöht, wenn die Schiedsperson ihr Ehrenamt in privaten Räumen ausübt. Werden öffentliche Räume für die Schiedstätigkeit genutzt, beträgt die monatliche Pauschale seit dem 1. Januar 2019 70 Euro. Zuvor betrug sie 50 Euro. Stellvertretende Schiedsleute erhalten jeweils den halben Satz der Pauschale. Für die Kempener Stadtteile Alt-Kempen, St. Hubert und Tönisberg gibt es jeweils eine eigene Schiedsperson. Dazu kommt der Vertreterposten in Kempen.

„Natürlich gibt es auch Menschen, die brauchen einfach Streit zum Glücklichsein. Es ist ihr Lebenselixier, weil sie sonst nichts haben“, weiß die Kempenerin aus Erfahrung. Da ist dann in der Regel auch nichts zu machen. Solche Menschen wollen prozessieren.

Dass sie einmal Schiedsfrau werden würde, das hätte Hedwig Friedl nicht gedacht. Und sie wäre es wahrscheinlich auch nie geworden, wenn „eine Freundin aus dem Stadtrat mich nicht gefragt hätte, ob ich Interesse hätte, Schiedsfrau zu werden“, erinnert sich Hedwig Friedl. Den Ausschlag für die eingereichte Bewerbung bei der Stadtverwaltung war aber die Tatsache, dass die Kempenerin selbst schon schlechte Erfahrungen mit der deutschen Rechtsprechung in Sachen einer Nachbarschaftsstreitigkeit gemacht hatte. „Ich wollte anderen Leuten das ersparen und einfach mit dem normalen Menschenverstand Streitigkeiten lösen, bevor sie sich immer weiter hochschaukeln und es zum Prozess kommt“, sagt die 67-Jährige. Wenn sie auf ihre 20-jährige Tätigkeit als Schiedsfrau zurückblickt, dann trifft das auf rund 70 Prozent ihrer Fälle zu. Denn oft konnte sie schlichten, einen Streit beilegen und musste keine Erfolglosigkeitsbestätigung ausfüllen. Das geschieht nämlich nur, wenn keine Einigung erzielt werden konnte.

Ein Amtszimmer nutzt Hedwig Friedl für ihre ehrenamtliche Tätigkeit übrigens nie. Bei ihr finden die Gespräche allesamt im heimischen Esszimmer statt. In einer entspannten Atmosphäre, wobei Schiedsfrau Hedwig Friedl immer von Anfang an klar macht, dass es an ihrem Tisch ruhig zugeht. Sie selbst kommt immer mit Ruhe und Gelassenheit herüber. „Ich war Lehrerein, daher bringt mich so schnell nichts aus der Ruhe“, meint Hedwig Friedl lächelnd. Zudem sei sie ein Mensch, der mit offenen Karten spielt und konsequent vorgeht, ergänzt sie.

Die meisten Gespräche in ihrem „Arbeitszimmer“ gehen über eine gute Stunde. Wenn sie länger dauern, dann bringt das in ihren Augen auch nichts. Wenn gesagt ist, was die Parteien stört, sollte eine Lösung gefunden werden. Waren es in den Anfangsjahren noch mehr als zehn Fälle pro Jahr, so ist die Zahl der Streitschlichtungen zurückgegangen. Sieben bis acht Mal muss sie jetzt im Schnitt und Jahr tätig werden. Im vergangenen Jahr waren es sogar nur zwei Fälle. Dabei kommt es aber immer öfter vor, dass die streitenden Parteien direkt einen Rechtsanwalt mitbringen. Etwas, das für die Schiedsfrau unverständlich ist, denn es geht ja gerade darum, ohne Rechtsanwalt und ein sich möglicherweise anschließendes Gerichtsverfahren auszukommen.