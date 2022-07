Kinderkleidung, Spielzeug, Umstandsmode : Secondhand-Markt für Familien im Hagelkreuz

Kempen Erstmals veranstaltet der Bürgerverein Hagelkreuz auf dem Concordienplatz einen Secondhand-Markt für Familien. Dort soll alles rund ums Kind angeboten werden. Noch können sich Interessierte anmelden.

Der Concordienplatz im Kempener Hagelkreuz soll sich am Samstag, 27. August, in einen großen Trödelmarkt verwandeln. Zum ersten Mal veranstaltet der Bürgerverein Hagelkreuz dort einen Secondhand-Markt für Familien. Von 10 bis 14 Uhr sollen Familien dort alles kaufen können, was man rund ums Kind so braucht: Von der Kinderkleidung über Kinderspiele, -bücher und -spielzeug bis hin zu Kinderwagen und Umstandsgarderobe. Nur diese Dinge sind zugelassen, teilen die Veranstalter mit, andere Verkaufsgegenstände sowie Neuware sind nicht erlaubt. Gleich nach den Sommerferien sollen sich Eltern mit Herbst- und Winterkleidung – von Größe 56 bis 176 – eindecken können. Außerdem gibt es Kaffee und Kuchen sowie kalte Getränke. Organisiert wird der Markt von Alexandra Lochthowe und Quartiersentwickler Ingo Behr in Kooperation mit der Quartiersentwicklung Stadt Kempen, den Fördervereinen der Kindertagesstätten Christ-König, Regenbogen sowie Paul und Pauline, der Astrid-Lindgren-Schule und der Kirchengemeinde Christ-König.