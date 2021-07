Inzidenzwert steigt : Sechs neue Corona-Fälle im Kreis Viersen

Im Kreis Viersen gelten aktuell 48 Menschen als infiziert (Symbolbild). Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind am Mittwoch, 21. Juli, sechs neue Corona-Fälle bekannt geworden. Aktuell gelten nach Mitteilung des Kreises 48 Personen im Kreisgebiet als infiziert – davon elf in Willich (Vortag: 13), neun in Kempen (neun), fünf in Tönisvorst (fünf) und zwei in Grefrath (drei).

Der Inzidenzwert – die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner – steigt laut Robert-Koch-Institut von 9,4 auf 11,7. Bislang wurden in 2434 Fällen Corona-Mutationen durch Labore nachgewiesen. Davon sind acht Personen aktuell infiziert – eine Person ist mit der Alpha-Variante infiziert, sieben Personen haben die Delta-Variante. Da nicht alle positiven Proben typisiert werden, geht der Kreis aufgrund epidemiologischer Zusammenhänge von weiteren 501 Infektionen mit Mutanten aus. Davon gelten drei Personen als aktuell infiziert, alle mit der Delta-Variante. In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit drei Menschen stationär behandelt, die mit dem Coronavirus infiziert sind, sie werden nicht beatmet.

(biro)