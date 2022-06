Endlich wieder vor echtem Publikum auftreten : Sechs Chöre und Bands beim Frühlingskonzert des LvD

Kempen Das Luise-von-Duesberg-Gymnasium präsentierte im Rahmen von zwei Frühlingskonzerten seine Bands und Chöre, jeweils mit ihren aktuellen Programmen.

Die Ensembleleiter, Stefan Lindner (Chöre) und Markus Türk (Bands) haben ihre Ensembles mit großem Einsatz durch die Zeit der Lockdowns und Probenverbote geführt und waren nun sehr froh, endlich wieder vor echtem Publikum auftreten zu dürfen. Am ersten Tag sangen die drei Chöre des LvD ein sehr abwechslungsreiches Programm von Renaissance-Musik des französischen Komponisten Toinot Arbeau über indigene Volkslieder wie das amerikanische „The river is flowing“ bis hin zu Popsongs von Phil Collins, Jamiroquai und Tom Odell. Das Programm, das noch durch Solobeiträge, Gesangsduette und eine schwungvolle Schülerinnenmoderation angereichert wurde, endete damit, dass Chöre und Publikum eingedenk des Krieges in der Ukraine gemeinsam das Friedenslied „Sing a song for peace“ sangen.