Musik und Spaß beim Schwingbodenfestival : Festival lockt 3000 Besucher nach Grefrath

Grefrath Das Schwingbodenfestival am Samstag war für Grefrath ein voller Erfolg: Einheimische und Besucher feierten in familiärer Atmosphäre bis in die Nacht. Dazu trug nicht nur die Musik, sondern auch das bunte Angebot bei.