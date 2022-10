Wasserwelt vom 7. bis 18. November geschlossen : Becken im Aqua-Sol werden gereinigt und kontrolliert

Kempen Die Wasserwelt im Aqua-Sol in Kempen wird vom 7. bis 18. November geschlossen. Grund sind Revisionsarbeiten: Die Becken werden gereinigt und kontrolliert.

Das Schwimmbad der Sauna- und Wasserwelt Aqua-Sol in Kempen wird für zwei Wochen geschlossen. Wie die Stadtwerke Kempen am Freitag mitteilten, stehen die alljährlichen Revisionsarbeiten an: Dabei werden die Becken komplett geleert, gereinigt und desinfiziert. „Wenn die Becken einmal leer sind, werden sie kontrolliert und kosmetische Reparaturen durchgeführt“, erklärte eine Sprecherin der Stadtwerke. Auch außerhalb der Becken würden geringfügige Reparaturen erledigt.