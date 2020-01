A40-Anschlussstelle Kempen/Kerken : Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

St. Hubert Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag gegen 13 Uhr auf der Kerkener Straße (L 362) in St. Hubert in Höhe der Anschlussstelle der Autobahn 40 ereignet. Die Bilanz: drei schwer und ein leicht Verletzter.

Wie die Polizei am frühen Abend berichtete, fuhr eine 63 Jahre alte Autofahrerin aus Kamp-Lintfort mit ihrem Wagen auf der Landstraße in Richtung Kempen. In Höhe der Autobahnanschlussstelle wollte sie nach links auf die Autobahn in Richtung Venlo abbiegen. Dabei beachtete sie laut Polizeibericht nicht die Vorfahrt eines entgegenkommenden Fahrzeugs, das von einem 38 Jahre alten Mann aus Rheurdt gesteuert wurde.

Es kam zum Zusammenstoß, wobei das Fahrzeug der Kamp-Lintforterin zunächst mit einem weiteren Pkw, der in der Abfahrt der A 40 wartete, kollidierte und anschließend in einem Straßengraben zum Stehen kam. Der Fahrer des wartenden Fahrzeugs, ein 59-jähriger Grefrather, wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Fahrerin aus Kamp-Lintfort und ihr Ehemann als Beifahrer sowie der 38-jährige Autofahrer aus Rheurdt wurden schwer verletzt in verschiedene Krankenhäuser gebracht.

Die Autobahnabfahrt wie auch die L 362 waren für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.

(rei)