Grefrather Buchhandlung Groß : Frauenkabarett nach Schweizer Art

Grefrath Für einen Abend voller Lacher sorgte Doris Friedmann in der Grefrather Buchhandlung Groß.

Auf dem roten Barhocker stehen schwarze Pumps, ein glänzendes Saxophon lehnt an dem aufgebauten Paravent, und ein knallrotes kleines Keyboard liegt auf einem Ständer. Rund 80 Gäste betrachten das Stillleben voller Interesse. „Wir begrüßen herzlich zur Kultur am Montag anlässlich des Weltfrauentages. Aber auch ohne den Weltfrauentag hätten wir eingeladen. Es passt so gut“, scherzt Hausherr Karl Groß bei der Begrüßung in seiner Buchhandlung. Zu Gast hat er bei seiner Reihe „Kultur am Montag“ diesmal Doris Friedmann.