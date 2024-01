Firmenübernahme in Kempen Schunk-Group kauft Reinraumanbieter S+H

Kempen · Die Schunk-Gruppe ist ein breit aufgestellter Technologiekonzern aus Heuchelheim in Hessen. Eine Niederlassung befindet sich auch in Willich. Nun kauft das Unternehmen die Kempener „Solutions and Handling“.

22.01.2024 , 16:08 Uhr

Dirk van Manen (Weiss Klimatechnik), Steffen Wessel (S+H), Michael Starke (S+H) und Stefan Huppenbauer (Weiss Klimatechnik) zeigen sich nach der Vertragsunterzeichnung erfreut. Foto: Schunk

Das Kempener Unternehmen Solutions and Handling (S+H) ist künftig Teil der Schunk-Gruppe. Der Konzern aus dem hessischen Heuchelheim, der auch eine große Niederlassung in Willich-Münchheide unterhält, gliedert den Reinraumanbieter aus Kempen in sein Unternehmen ein. Künftig soll S+H der Weiss-Technik, einer weiteren Tochter der Schunk-Gruppe, angegliedert werden, allerdings als Unternehmen und Marke erhalten bleiben. S+H ist ein im Jahr 1999 gegründeter Anbieter von Lösungen für Reinräume, in denen extrem wenige Partikel in der Luft zu finden sind. 20 Angestellte arbeiten für den Spezialanbieter. „Mit dem Kauf von S+H ergänzen wir das Geschäft von Weiss Technik in der Klimatechnik“, sagt Schunk-CEO Peter Manolopoulos. „Das Unternehmen passt sehr gut zu unserer Gesellschaft Weiss Klimatechnik und rundet mit seinen Kompetenzen deren Portfolio ab.“ Das Kempener Spezialunternehmen sei eine wichtige Addition zu den Stärken des Großunternehmens mit 9200 Beschäftigten in 29 Ländern und einem Umsatz von 1,4 Milliarden Euro. „Als Mittelständler hat S+H seinen Fokus insbesondere auf Kunden aus der Mikroelektronik und hat sich hier auf die Fertigung von Kabinen und Kabinenkomponenten für Reinräume spezialisiert“, sagt Petra Schmidt, operative Leiterin der Division Machinery & Equipment von Schunk und damit zuständig für das Maschinenbaugeschäft des Technologiekonzerns, verspricht aber auch positive Effekte in der Gegenrichtung: „Den Kunden von S+H werden wir in Zukunft durch Weiss Klimatechnik weitere Leistungen für ihre Reinräume anbieten können, wie etwa die Klimatisierung und den Service.“ Auch bei S+H selbst wird die Übernahme positiv gesehen. „Mit Schunk als finanziell starker Muttergesellschaft können wir zukünftig auch deutlich größere Projekte umsetzen als bislang und somit unseren Kundenkreis ausbauen“, zeigen sich Michael Starke und Steffen Wessel, die geschäftsführenden Gesellschafter von S+H, erfreut über den Kauf durch Schunk.

(svs)