Schulen, Sport und Straßenbau Wo Kempen 2024 investieren will

Viel Geld investiert die Stadt auch in Straßen- und Kanalbau. Rund 6,5 Millionen Euro sind im Haushalt für den Bereich Straßenbau vorgesehen, rund 5,4 Millionen Euro für den Bereich Kanalbau. „Wir investieren da regelmäßig“, sagt Dellmans. Die Kanäle im Stadtgebiet seien teilweise in die Jahre gekommen, müssten erneuert werden. Gleichzeitig stecke die Stadt immer wieder Geld in die Straßen, was man sehen könne, „wir haben im Vergleich zu anderen Städten echt gute Straßenverhältnisse. Das liegt auch daran, dass wir schnell sein und in die Deckensanierung einsteigen wollen, bevor der Unterbau kaputt ist.“