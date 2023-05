Künstliche Intelligenz an Schulen im Kreis Viersen Wieso ChatGPT Schulen nicht nur schadet

Das Phänomen „Schummeln“ ist an Schulen nichts Neues. Mit dem Internet kam eine weitere Möglichkeit des Fuschens hinzu – und jetzt ist da noch ChatGPT. In Kempen ließ ein Schüler – so der Verdacht – seine Facharbeit schon mit der KI schreiben. ChatGPT basiert auf einer Künstlichen Intelligenz (KI), die eloquent Fragen beantwortet. Trainiert wurde das Sprachmodell mithilfe einer großen Menge an Texten aus dem Internet – und wurde so unter anderem mit zahlreichen Falschinformationen gefüttert. Und trotzdem: Mit dem richtigen Umgang könne die Anwendung sogar Chancen bieten. „ChatGPT wird uns in Zukunft noch lange beschäftigen“, sagt Uwe Hötter, Schulleiter der städtischen Gesamtschule in Kempen.