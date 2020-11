Schulcampus Kempen : Stadt will mit Sportvereinen reden

Soll der Ludwig-Jahn-Platz in Kempen einem Schulneubau weichen? Foto: Norbert Prümen

Kempen Die Stadtverwaltung will die betroffenen Schulen und Sportvereine in die geplante Machbarkeitsstudie zu einem Neubau für die Gesamtschule und die Neuanlage eines Kunstrasenplatzes im Sportpark an der Berliner Allee in jedem Fall beteiligen.

Das teilte der zuständige Erste Beigeordnete Bennet Gielen am Montagabend in der Ratssitzung mit. Wenn es die Corona-Pandemie zulässt, soll es noch in diesem Jahr ein Treffen mit dem Stadtsportverband und den Vereinen geben. Diese sind – wie berichtet – in Sorge, dass der Ludwig-Jahn-Platz für den Schulneubau geopfert werden soll. Auch die Schulen würden einbezogen, versicherte Gielen. Der neue Bürgermeister Christoph Dellmans erklärte, die Machbarkeitsstudie werde erweitert auf die Prüfung von Alternativstandorten für den Gesamtschulneubau. Dies war zunächst nicht vorgesehen. Dellmans hatte sich aber im Wahlkampf dafür eingesetzt. Jetzt will er sein Versprechen wahrmachen.