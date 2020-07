Schulcampus Kempen : Die Grünen zeigen, wie sie den Ludwig-Jahn-Sportplatz retten wollen

Kempen An einem Infostand in der Innenstadt präsentierten die Grünen, wie der Schulcampus Kempen aus ihrer Sicht gestaltet werden sollte, damit der Sportplatz gerettet wird. Sie fordern eine Machbarkeitsstudie.

Der Ist-Zustand wird in Form einer Stellwand mit allen Gebäuden der weiterführenden Schulen präsentiert, vom Thomaeum bis hin zum Luise-von-Duesberg-Gymnasium (LvD) und der Gesamtschule. Dazu kommt der Ludwig-Jahn-Sportplatz. Daneben die Zukunftswand, wie es aussehen könnte, wenn der Sportplatz erhalten bleibt, dafür aber die in die Jahre gekommene Turnhalle an der Alten Wachtendonker Straße sowie die gegenüberliegenden Pavillons des LvD abgerissen werden. „Das würde ausreichend Platz für einen mehrstöckigen Neubau über Eck bieten, bei dem unter anderem der Erhalt des dortigen alten Baumbestandes eingeplant werden könnte“, sagt Gudrun de la Motte von den Grünen. Mit einem Informationsstand in der Fußgängerzone zur Gestaltung des Schulcampus Kempen bei Erhalt des Ludwig-Jahn-Sportplatzes sprachen Bündnis 90/Die Grünen viele Bürger an.