Verkehrsunfälle in Mülhausen : Schulbus fährt gegen Auto und kippt auf die Seite

Mülhausen Innerhalb von 18 Stunden ereigneten sich zwei Unfälle auf Mülhausener Gebiet. Ein Schulbus kippte auf der Hauptstraße nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw auf die Seite, zuvor war ein Pkw nach einer Schleuderfahrt von der Straße abgekommen.

Bei einem Unfall auf der Hauptstraße in Mülhausen ist der Fahrer eines Kleinbusses schwer verletzt worden. In Höhe der Hausnummer 24 war das Fahrzeug, das für den Schulbusverkehr eingesetzt war, aus bislang noch nicht geklärter Ursache am Montagvormittag gegen 11.40 Uhr auf ein parkendes Auto gefahren, anschließend auf die Seite gekippt und letztlich in der Fahrbahnmitte auf der Fahrerseite liegen geblieben. Im Fahrzeug befanden sich der 24-jährige Fahrer aus Viersen und ein neunjähriger Junge. Nach Informationen der Polizei wurde der Junge leicht verletzt. Beide wurden zur weiteren Beobachtung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.