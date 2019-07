Schul-Dialog : Kempens Schüler wollen Lernorte, an denen sie sich wohlfühlen

Kempen Die Junge Union sprach mit Vertretern der weiterführenden Schulen. Die sind frustriert, weil ihre Anregungen von der Stadt offenbar nicht ernst genommen werden.

Eigentlich sind es kleine Wünsche, die bei der Modernisierung der Kempener Schulen mit einfachen Mitteln zu erfüllen wären. Das zeigte der Schul-Dialog der Jungen Union im CDU-Stadtverband mit Vertretern aller weiterführenden Schulen in der Stadt. Vor allem ging es den jungen Politikern darum, die Schüler aktiv in die weitere Entwicklung der Schulen einzubinden. Daher nahmen mit dem Vorsitzenden des Schulausschusses, Georg Funken, und Ratsherr Gerd-Wilhelm Stückemann (beide CDU) an dieser Entwicklung beteiligte Kommunalpolitiker an dem Gespräch teil.