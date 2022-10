St.-Matthias-Schützenbruderschaft feiert : Jubiläumskönig in Schlibeck steht fest

Grefrath Bei der St.-Matthias-Bruderschaft ist das Schützenwesen Familiensache: Ludger Bauten, Bruder des vorherigen Königs Heinz Bauten, gelang der entscheidende Schuss.

Damit bleibt das Königssilber in Schlibeck weiterhin in der Familie. An der Seite des neuen Königs: Königin und Ehefrau Alex. Zu seinen Ministern ernannte Bauten Brudermeister Helmut Quinders (mit Christiane) und Georg Schoenmackers (mit Stefanie). Glückwünsche an das Königshaus gab es auch vom Bezirksverband Kempen im Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften: „Wir gratulieren dem neuen Königshaus ganz herzlich und wünschen euch eine schöne und erfolgreiche Regentschaft“, teilte der Bezirksverband bei Facebook mit.