Schützenfest : Schmalbroich feiert mit Schützenkönig Heinz Genneper

KEMPEN Am Mittwoch beginnen die Schützenfesttage mit der Beachparty im Festzelt am Görtschesweg.

(RP) Am 27. April konnten die Mitglieder der St.-Stefanus-Schützenbruderschaft Schmalbroich nach dem 162. Schuss ihrem neuen Königshaus gratulieren. Heinz Genneper hatte den Vogel von der Stange geholt. Vom 19. bis 26. Juni wird nun im Festzelt am Görtschesweg in Ziegelheide das Schützenfest gefeiert. König Heinz Genneper mit seiner Königin Barbara führt dieses an, begleitet von seinen Ministern Hans Seyen mit Gaby und Michael Mewissen mit Rosi.

Den Auftakt dazu macht am Mittwoch, 19. Juni, ab 20 Uhr die Beachparty mit Radio Niederrhein. Am Samstag, 23. Juni, folgt ab 13 Uhr das Maienreiten, das teilweise auch in der Kempener Innenstadt verläuft. Ab 20 Uhr beginnt die lange Schlagernacht, unter anderem mit Jörg Bausch, Stefan Stürmer und Ina Colada. Der große Festumzug durch Ziegelheide beginnt am Sonntag, 23. Juni, ab 15 Uhr. Gegen 16 Uhr findet eine Serenade und anschließende Parade am neuen Feuerwehrgerätehaus an der Ziegelheider Straße statt. Der Königsgalaball beginnt um 19 Uhr. Am Montag, 24. Juni, findet im Festzelt um 19 Uhr ein Gottesdienst mit anschließendem Dämmerschoppen statt. Zum Ausklang des Schützenfestes steigt am Mittwoch, 26. Juni, ab 20 Uhr der Dorfabend mit Tombola und kleineren Überraschungen.