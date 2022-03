Schulausschuss : Schüler mit Bedarf sollen in Kempen Tablets bekommen

Kempen Schüler, die zu Hause kein digitales Endgerät zur Verfügung haben, es für den Unterricht oder ihre Förderung aber benötigen, sollen leihweise eins bekommen. Darauf einigte sich der Schulausschuss in seiner jüngsten Sitzung, nachdem die Grünen einen entsprechenden Antrag gestellt hatten.

Die Grünen hatten sehr konkret dargelegt, wie sie sich die Bedarfsermittlung per Fragebogen vorstellen, die Verwaltung hatte einen eigenen Beschlussvorschlag formuliert, und nach einiger Diskussion zum Vorgehen einigte sich der Ausschuss einstimmig darauf, den Bedarf an den Schulen per Abfrage zu ermitteln. Die Schulen haben iPads, die in Klassensätzen für den Unterricht verfügbar sind, möglicherweise müssen weitere angeschafft werden, wenn sich herausstellen sollte, dass der Bedarf höher ist.

In der Sache waren sich die Fraktionen rasch einig, auch die Verwaltung legte in ihrer Begründung dar, dass mit steigenden Infektionszahlen und Quarantäne viele Schüler wieder von zu Hause aus arbeiten, das digitale Arbeiten inzwischen verstärkt in den Schulalltag eingebunden werde. Gesamtschulleiter Uwe Hötter verdeutlichte, dass es nicht darum gehe, alle Schüler mit digitalen Endgeräten auszustatten – was die Schulen durch eine 1:1-Ausstattung als ideal empfinden – sondern darum, den Kindern mit Bedarf ein solches Tablet zu leihen. Mit Blick auf die Integration und auch die zu erwartende Zahl von Flüchtlingskindern aus der Ukraine könnten mehr Tablets hilfreich sein, so Hötter. Schuldezernent Bennet Gielen sieht dabei auch das Land in der Verantwortung, das bereits im ersten Lockdown ein Förderprogramm aufgelegt hatte, um die Digitalisierung an den Schulen zu beschleunigen. „Wir sind jetzt wieder in einer besonderen Situation“, so Gielen.