E-Waste-Race im Kreis Viersen Schüler in Kempen und Willich sammeln Elektroschrott

„Wir hoffen, dass ihr bei dem Projekt Spaß habt und lernt, was alles an vermeintlichem ,Schrott‘ noch wiederverwertet werden kann, auch wenn es auf den ersten Blick wie Müll aussieht“, gab Christian Böker, Leiter des Abfallbetriebes des Kreises Viersen, den Schülern zum Auftakt mit auf den Weg. „Denn was bei Kleidung als ,Vintage‘ funktioniert und noch immer gut aussieht, funktioniert auch bei alten E-Geräten. Smartphones von Apple werden zum Beispiel ordentlich durch einen Roboter in kleine Teile zerlegt. Das mag zwar für das einzelne Gerät das Ende sein, aber die Rohstoffe finden ein neues Leben in einem neuen Gerät.“