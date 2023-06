Gegen Diskriminierung von Sinti und Roma Grefrather Sekundarschüler bewegen Gastrobetriebe zum Umdenken

Dafür haben sie fast 80 Gastronomiebetriebe aus der Region angeschrieben. Die Idee dazu hatte Tobias Knops: „Wir möchten schließlich in einer Gesellschaft leben, in der Minderheiten als selbstverständlicher Bestandteil eben dieser Gesellschaft betrachtet werden. Oft ist es doch die Sprache, die zu Ausgrenzung führt und rassistisches Denkgut transportiert.“ In dem offenen Brief, den die Neunt- und Zehntklässlerinnen und -klässler gemeinsam verfasst haben, heißt es beispielsweise: „Sie sind einer der Gastronomiebetriebe im Kreis Viersen, der den Begriff Z… in Ihrer Speisekarte verwenden. Viele Unternehmen haben sich entschieden, auf diesen Begriff zu verzichten. Wir möchten auch Sie davon überzeugen, Ihre Gerichte umzubenennen und als gutes Vorbild voranzugehen.“