Angebot am Thomaeum in Kempen : Schüler bereiten sich auf Segelschein vor

Die Sechstklässler setzten ihre Boote selbst zusammen. Jedes hat einen eigenen Namen. Foto: Norbert Prümen

Kempen Das Thomaeum in Kempen unterhält eine Kooperation mit dem Segel-Surf-Club Kempen und bietet eine Segel-AG an. Es ist ein Angebot, das sich bei den Schülern großer Beliebtheit erfreut.

Von Bianca Treffer

„Einen Palstek“, gibt Jan vor. Die acht Sechstklässler des Thomaeums, die auf dem Außengelände des Segel-Surf-Clubs (SSC) Kempen vor ihm stehen, greifen zu den Tampen, wie das Seil in der Seglersprache genannt wird. Sorgfältig fertigt jeder seinen Knoten, der zum Knüpfen einer festen Schlaufe angewandt wird. Er ist der in der Seefahrt am häufigsten verwendete Knoten. Die acht Schüler sind Teilnehmer der Segel-AG am Thomaeum. Seit zwei Jahren unterhält die Schule eine Kooperation mit dem SSC Kempen.

Innerhalb kürzester Zeit schallt dem 17-jährigen Thomaeum-Abiturienten Jan, der nicht nur selbst Segler und Rettungsschwimmer, sondern auch Sporthelfer an dem Kempener Gymnasium ist, ein achtfaches „Fertig“ entgegen. Jan schwenkt zu einer kurzen Theorieeinheit über. Dass sie sitzt, ist wichtig, denn die Prüfung zum Jüngstensegelschein steht kurz bevor.

Am Steg üben die Mitglieder der Segel-Arbeitsgemeinschaft ihre Knoten. Die Theorie ist genauso wichtig wie die Praxis. Foto: Norbert Prümen

Info Nachwuchs für den Verein SSC Kempen Prüfung Bereits im vergangenen Jahr haben acht Schüler der Segel-AG den sogenannten Jüngstensegelschein abgelegt. In diesem Jahr gehen wieder acht Schüler in die Prüfung. Wer weitersegeln möchte, kann dem SSC Kempen beitreten. Eine Jugendmitgliedschaft beim SSC Kempen liegt pro Jahr bei 55 Euro.

„Ich habe im Sommer 2017 Kontakt zum SSC aufgenommen und die Idee einer Kooperation vorgestellt“, berichtet Schulleiterin Agnes Regh, die selbst segelt. Im zweiten Halbjahr des Schuljahrs 2017/18 ging es los. Mit Künstler und Kunstlehrer Jürgen Hemkemeyer, der ebenfalls Segler ist, starteten die ersten Schüler mit der Theorie und Knotenlehre. Im ersten Halbjahr des Folgejahres schloss sich die Praxis auf dem Königshütte-See an. Der folgte kurz vor den Herbstferien die Prüfung.

Das Angebot war dabei vom ersten Moment an für die Stufe sechs des Thomaeums gedacht. Jeweils acht Schüler können an der einmal wöchentlich stattfindenden AG teilnehmen, jeden Donnerstag von 15 bis 18.30 Uhr. „Dank eines Sponsors konnten wir das Segeln in diesen beiden ersten Jahren kostenfrei anbieten. Wir hoffen einen neuen Sponsor zu finden, durch den wir weiterhin den Segellehrer finanzieren können. Sonst müssten wir für die AG ab dem nächsten Jahr einen kleinen Obolus nehmen“, sagt Regh.

Jeder packt mit an: Die Schüler heben die Boote auf Trailer und setzen sie danach zusammen, bevor es aufs Wasser geht. Foto: Norbert Prümen

Der Verein stellt das Gelände, die Boote samt Ausrüstung und die Unterrichtsmaterialien. Von Seiten des Thomaeums bringen sich Sporthelfer mit ein. Neben dem Segellehrer an sich sind immer ein Lehrer und zwei Sporthelfer vor Ort.

Die Nachfrage nach dem Angebot ist groß. Allein in diesem Schuljahr bekundeten 23 Sechstklässler ihr Interesse. Das Los musste entscheiden. Die einzige Voraussetzung, um sich für die AG zu bewerben, ist das bronzene Schwimmabzeichen.

Inzwischen sind Liegestütze angesagt. Sporthelfer Jan darf 15 Stück machen. „Für jede richtige Antwort unserer Schüler ist ein Liegestütz fällig“, sagt Segellehrer Niklas Hanke und lacht. Dabei wird auch auf die korrekte Segelsprache geachtet.

Hanke gibt das Zeichen zum Herausholen der Boote. Gemeinsam hieven die Sechstklässler die Optimisten vom Gestell und legen sie auf Trailer, um die Boote zusammenzubauen. Jedes hat einen Namen, etwa Robin Hood, Tweety und Sharky. Die Schüler setzen Masten ein, haken den Baum mit dem Segel ein und montieren Schwert und Ruder. Dazu gibt es den Pütz – einen Eimer, mit dem im Falle eines Falles Wasser aus dem Boot geschöpft wird.

Danach ist Umziehen angesagt. Es geht nur im Neoprenanzug, mit Segelschuhen und Schwimmweste aufs Wasser. Fertig ausgerüstet werden acht Optimisten zu Wasser gelassen. Für Hanke sowie die Helfer Jan und Tom sind die Schlauchboote mit den Außenbootmotoren vorgesehen. „Wir haben einen vierer Wind mit fünfer und sechser Böen“, informiert Hanke die Jugendlichen. Sekunden später sind die Leinen los.