Rhein-Maas-Berufskolleg des Kreises Viersen Schüler informierten sich über die EU

Die Schülerinnen und Schüler erhielten auch eine historische Führung durch Venlo, wo auch viel Deutsch auf den Straßen zu hören ist. Am Nachmittag war der Europaabgeordnete Jeroen Lenaers bei einer Fragerunde mit dem Publikum online dabei, die von Thomas Zhou, EU-Beauftragter des Bundesjugendrings, moderiert wurde. Die Berufsschüler Simon und Tyron kamen nach vorn, um Lenaers über die Position der EU zu Israel und Palästina zu befragen. Der Limburger Europaabgeordnete, der seit zehn Jahren in Brüssel ist, erklärte, dass die EU in dieser Frage wenig tun könne, da die EU in dieser Frage gespalten sei.