Tolle Show der Stagedream Academy aus Grefrath : Musical-Schüler zeigen ihr Können

Eine tolle Show boten die rund 100 Darstellerinnen in der Oedter Albert-Mooren-Halle unter dem Motto „Don’t stop the beat“. Foto: Norbert Prümen

Grefrath Mit der Revue-Show „Don’t stop the beat“ begeisterte die Stagedream Academy in der Albert-Mooren-Halle. Vom Vorschul- bis zum Seniorenalter – die Freude an der Musik und an der Bewegung kennt (fast) keine Altersgrenze.