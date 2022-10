Engagement in Kempen : Kempener Gesamtschüler spenden 6000 Euro für den guten Zweck

Die Schüler der Gesamtschule konnten 6000 Euro an drei wohltätige Vereine übergeben, die sie durch ihre Arbeit selbst eingenommen hatten. Foto: Norbert Prümen

Kempen Der „Soziale Tag“ hat an der Gesamtschule Tradition: Schüler arbeiten einen Tag lang in einem Unternehmen. Ihre Einnahmen gaben sie nun an drei Vereine weiter.

150 Zehntklässler der Gesamtschule Kempen haben mit ihrem Einsatz beim „Sozialen Tag“ der Schule 6000 Euro für den guten Zweck zusammenbekommen. Im vergangenen Schuljahr hatten sich die Schüler an einem Tag in einem Unternehmen ihrer Wahl gearbeitet und das so eingenommene Geld gespendet, insgesamt kamen so 6000 Euro zusammen.

In einer kleinen Feierstunde wurde das Geld jetzt an die drei Organisationen übergeben, die für die Aktion ausgewählt wurden. Ein Teil des Geldes ging an den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst der Malteser in Duisburg, der auch im Kreis Viersen aktiv ist. Die Mitarbeiter begleiten Familien, in denen ein Kind oder Jugendlicher an einer fortschreitenden oder lebensverkürzenden Krankheit leidet. Des Weiteren ging ein Teil des Erlöses zur Kempener Tafel, hinter der der Verein Martinus-Hilfe steht. Dank dem Engagement vieler ehrenamtlicher Helfer und Spender kann die Tafel seit vielen Jahren bedürftige Menschen in Kempen mit Lebensmittel unterstützen. Auch der Verein „Haus der Sonne“ konnte sich über Spende freuen. Die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in Kamerun mithilfe einer Grundversorgung und dem Zugang zu Bildung und Beruf ist Ziel des Vereins, der von Kempenern gegründet wurde. Hilfe zur Selbsthilfe steht im Vordergrund. Die Förderung der Selbständigkeit leistet einen wesentlichen Beitrag für eine bessere Perspektive vor Ort.