„Fridays for Future“: Kempener setzen Zeichen fürs Weltklima

„Fridays for Future“

Schüler verlasen bei der Demonstration auf dem Kempener Buttermarkt Botschaften – unter anderem einen offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel. Foto: Wolfgang Kaiser

Kempen Einige hundert Schüler demonstrierten am Freitagmorgen vor dem Kempener Rathaus auf dem Buttermarkt fürs Weltklima. Auch viele Erwachsene waren gekommen. Bürgermeister Volker Rübo sprach zu den Teilnehmern.

„Wir sind hier, wir sind laut, weil Ihr uns die Zukunft klaut”, schallte es am Freitagmorgen über den Buttermarkt. Viele Schüler und Erwachsene hatten sich vor Kempens Rathaus versammelt, um für den weltweiten Klimaschutz zu demonstrieren. Die Initiatoren Silke Diedrich und Georg Lüdecke waren ganz begeistert, welch großen Zulauf ihre Einladung zur Kundgebung gefunden hatte.

Es waren Schüler von der Grundschule bis hin zu Abiturienten, die gekommen waren, einige mit originellen Plakaten und Spruchbändern ausgestattet. Da wurde aufgefordert, die Welt nicht anzubaggern. Oder: Das eigene Matheabi sei sicherer als die Zukunft. Mit Blick auf die Zeiten, die für den Klimaschutz gesetzt werden, mahnten andere Schüler mit einem Plakat: „2050 sind wir noch nicht einmal 60!” Es ging auch um den Strom aus Braunkohle. So skandierte auch eine Gruppe „Hambi muss bleiben” für den Erhalt des Hambacher Forstes und gegen den Abbau der Braunkohle dort.

„Fridays for Future” ist eine globale Schüler- und Studentenbewegung. Sie entstand aus den Protesten der schwedischen Schülerin Greta Thunberg, die seit August 2018 jeden Freitag – statt zur Schule zu gehen – für den Klimaschutz demonstriert. Mittlerweile gibt es auch eine weltweite Elternbewegung, die sich den Protesten anschließt.

Kempens Bürgermeister Volker Rübo sagte, er sei beeindruckt von der großen Anzahl der jungen Leute, die gekommen waren. Er meinte, es sei nicht mehr „fünf vor zwölf, sondern schon eins vor zwölf”. Die Schüler ermunterte er, sich weiterhin zu engagieren und mit dem Thema auseinanderzusetzen. Es sei Auftrag für jeden, seinen Beitrag zu leisten. Also zum Beispiel lieber das Rad zu nutzen als das Auto. Oder: Anstatt den Internethandel zu nutzen und damit unnötigen Lieferverkehr zu produzieren, lieber den heimischen Fachhandel zu nutzen. Der Bürgermeister ist fest davon überzeugt, dass es wichtig ist, Position zu beziehen. Das war der Grund für ihn, sich viel Zeit zu nehmen, um bei der Demonstration dabei zu sein. Auch Kempens Schuldezernent Michael Klee war in der Menge zu sehen, ebenso einige Politiker aus den Ratsfraktionen.

Mehrere Schüler sprachen anschließend. So verlasen Peter Berger und Elisabeth Geuchen einen offenen Brief mit Forderungen an Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die Zeit wird knapp, meinten sie, aber es stehe viel auf dem Spiel. Trinkwasserknappheit, Einsatz von Pestiziden und vieles mehr dränge die Schüler auf die Straße. Sie forderten nicht nur die Kanzlerin, sondern alle Politiker auf, jetzt schnell zu handeln. Außerdem signalisierten sie die Bereitschaft der Jugend, ihrerseits die eigenen kurzfristigen Bedürfnisse gegenüber den langfristigen Anforderungen hintenan zu stellen. Magdalena Weihrauch erläuterte noch einmal die Aufgaben, die das Pariser Klimaabkommen stellt. Dies stelle eine Verantwortung für alle da.