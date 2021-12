Árbol de la Esperanza unterstützt : Schüler aus Kempen sammeln über 5000 Euro für Hilfsprojekt in Ecuador

Schüler aus Kempen sammeln über 5000 Euro für Hilfsprojekt in Ecuador

Das Kinderhaus in Quito. Foto: Verein Arbor de la Esperanza

Kempen Schüler des Kempener Gymnasiums Thomaeum haben mehr als 5000 Euro für das Kinderhaus Árbol de la Esperanza in Ecuador gesammelt. Dort finden Kinder und Jugendliche ein neues Zuhause.

Am Martinstag waren Schüler der Jahrgangsstufen 8 bis 12 des Kempener Gymnasiums Thomaeum traditionsgemäß unterwegs, um Spenden für bedürftige Menschen zu sammeln. Dieses Jahr haben sie für das Kinderhaus Árbol de la Esperanza (Baum der Hoffnung) in Ecuador gesammelt, in dem Kinder und Jugendliche ein neues Zuhause finden.