Wettbewerb für Kinder und Jugendliche : Schüler aus dem Kreis Viersen erfolgreich bei „Jugend musiziert“

Kempen/Willich/Tönisvorst Für den Wettbewerb nahmen die Nachwuchstalente ihre Beiträge auf Video auf. Auch der Landeswettbewerb findet in digitaler Form statt.

Der 58. Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ für Viersen-Mönchengladbach hat den Nachwuchsmusikern aus dem Kreis Viersen in der Altersgruppe I und II (Jahrgang 2013 – 2010) gute Ergebnisse beschert. Insgesamt hatten 27 Schüler aus dem Kreis Viersen teilgenommen. Der Regionalwettbewerb fand dieses Jahr erstmals digital statt. Dafür nahmen die Teilnehmer ihre Beiträge auf Video auf. Am 17. April trafen sich die Juroren im Kreishaus, um die Beiträge zu bewerten. Sechs Schüler der Kreismusikschule Viersen in der Altersgruppe II konnten sich für den Landeswettbewerb qualifizieren. Für die Teilnehmer der Altersgruppe I ist eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb noch nicht möglich. „Die aktuelle Situation stellt unsere jungen Talente vor besondere Herausforderungen und wir können stolz sein auf die Ergebnisse, die unsere Schüler erreicht haben“, sagt Ralf Holtschneider, Leiter der Kreismusikschule Viersen.

Der Landeswettbewerb für die Altersgruppe II findet vom 13. bis 16. Mai in digitaler Form in Dortmund statt. Zu den Schülern der Kreismusikschule, die einen ersten Platz in der Solowertung und eine Qualifizierung für den Landeswettbewerb erhalten haben, gehören Neven Kreko aus Niederkrüchten (Trompete mit 24 Punkten), Josephine Tschöp aus Viersen (Trompete mit 23 Punkten), Mia Thoenes aus Viersen (Oboe mit 23 Punkten), Livia Peters aus Viersen (Querflöte mit 23 Punkten), Anna Zapp aus Viersen (Querflöte mit 23 Punkten) und Inga Magdalena Linder aus Kempen (Klarinette mit 25 Punkten). Aus dem Kreisgebiet qualifizierten sich zudem Anna-Maria Gourmagia aus Brüggen (1. Preis auf der Gitarre mit 24 Punkten) sowie Sun Quian Han Arwen (Violine) aus Willich gemeinsam mit Gina Aurelia Rathgeber aus Düsseldorf (Klavier) mit 25 Punkten (1. Preis in der Wertung Klavier und ein Streichinstrument).