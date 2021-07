Grefrather Bürger sollen Planung eingebunden werden : Alle Ideen zum Marktplatz zur Gondel bringen

Grefrath Die Grefrather Verwaltung ruft die Bürgerschaft auf, sich an der Gestaltung des Marktplatzes zu beteiligen. Die Veränderungen sollen stufenweise erfolgen.

„Ja“, gibt er zu, „unser Marktplatz ist schön, aber ich finde, da ist noch Luft nach oben.“ Nun habe man besagte Gondel renoviert, habe die Logos der Gemeinde, der Gemeindewerke und des Eissport- und Eventparks platziert. „Die Gondel soll ein so genannter Eyecatcher sein“, erklärt Grefraths Pressesprecherin Ulrike Gerards. In einem ersten Gespräch habe die Verwaltung die anliegenden Eigentümer über Gestaltungsmöglichkeiten informiert, ein zweites Gespräch, dieses Mal mit der Werbegemeinschaft Intakt, folgte. Nun also die Bürgerschaft: Ideen gebe es bestimmt reichlich, glaubt Schumeckers. Er weist darauf hin, dass die Vorschläge auch per E-Mail an marktideen@grefrath.de gesendet werden können.