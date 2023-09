War es Brandstiftung? Schon wieder Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses in Grefrath

Erneut hat es im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Bahnstraße in Grefrath gebrannt. Am Montagabend wurden Feuerwehr und Polizei gegen 21.20 Uhr alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten viele Bewohner das verrauchte Gebäude bereits verlassen, so Wehrsprecher Edmund Laschet. Eine Person wurde von dem Dach des Nachbargebäudes mit einem Teleskopmast gerettet. Eine weitere Person wurde auf der Rückseite aus dem Gebäude geführt.