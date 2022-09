Service für Bürger in Kempen : Müllabfuhr kündigt Nachtour per Push-Nachricht an

Das Unternehmen Schönmackers Umweltdienste versendet aktuelle Infos zur Müllabfuhr über die „Müllalarm“-App (Archivbild). Foto: Thomas Binn (BINN)/Binn, Thomas (binn)

Kempen Corona und Personalmangel könnten dazu führen, dass der Müll in Kempen nicht wie geplant abgeholt werden kann. Sollten Touren ausfallen, werden sie zeitnah nachgeholt, versichert das Unternehmen Schönmackers Umweltdienste.

Zwar gab es zuletzt keine Probleme mit der Müllabfuhr in Kempen, doch diese könnten noch kommen. Darauf macht das Unternehmen Schönmackers Umweltdienste aufmerksam, das sich um die Abfallentsorgung in Kempen kümmert. Schönmackers‘ Anspruch sei es, kundenorientiert, sorgfältig und termingerecht zu arbeiten, teilte das Unternehmen am Montag mit. Doch wie andere Dienstleister und Branchen auch, etwa Bus, Bahn und Restaurants, „stehen auch wir immer wieder vor aktuellen Herausforderungen.“

Dazu gehörten an erster Stelle nach wie vor corona-bedingte Personalausfälle und die Suche nach qualifiziertem Fachpersonal. In Kempen werden Mitarbeiter in vielen verschiedenen Bereichen gesucht, aktuell benötigt Schönmackers unter anderem Schlosser/Schweißer/Metallbauer, Kfz-Mechatroniker, Berufskraftfahrer und Müllwerker. „Aus diesem Grund kann es vorkommen, dass wir unsere Dienstleistungen in Ausnahmefällen nicht termingerecht und wie gewohnt zuverlässig durchführen“, teilte das Unternehmen weiter mit. Sollte es deshalb einmal zu ausgefallenen Touren kommen, würden diese „in der Regel zeitnah nachgeholt.“

Wer nun nach dem Blick in den Abfallkalender die Mülltonne vors Haus gestellt hat und feststellt, dass die Tonne nicht geleert wurde, kann sich per Smartphone informieren, wann der Abfall abgeholt wird: Die Information zu den Nachfahrten erfolge vorwiegend über die Schönmackers „Müllalarm“-App, teilte das Unternehmen am Montag weiter mit. Die App ist kostenfrei in den App-Stores erhältlich, per Push-Nachricht erhalten Bürger so die für sie relevanten Entsorgungsinformationen direkt aufs Smartphone. Darüber hinaus bietet die App eine Erinnerungsfunktion für Abholtermin, Entsorgungstipps und weitere Informationen rund um das Thema Abfall. Auch wer daheim aufräumt und Sperrmüll loswerden möchte, kann über die „Müllalarm“-App die Abholung online anmelden.

(biro)