Firma Schönmackers : Müllabfuhr in der Krise gesichert

Müllabfuhr in der Krise gesichert

Kempen Firma Schönmackers informiert aktuell übers Internet oder spezielle Müll-App.

(rei) Die aktuellen Entwicklungen rund um das Corona-Virus stellen auch die Müllentsorger vor besondere Herausforderungen. „Wir setzen alles daran, die Entsorgungssicherheit zu gewährleisten“, teilt das Kempener Unternehmen Schönmackers Umweltdienste mit. Alle Abfallbehälter werden derzeit laut Schönmackers an den regulären Tagen geleert, teilweise sind die Teams aber früher als gewohnt unterwegs. Daher bittet das Unternehmen die Bürger, die Tonnen nun immer am Vorabend am Straßenrand zur Leerung bereitzustellen.